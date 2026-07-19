Z Księgi Sędziów (włoskich)

PIECZEŃ RZYMSKA O tym, że wielu włoskich prokuratorów i sędziów w prowadzeniu śledztwa i wydawaniu wyroków kieruje się bardziej wyznawaną ideologią lub/i sympatiami politycznymi niż Kodeksem karnym i konstytucją, wiadomo od niemal 35 lat, gdy eksplodował megaskandal korupcyjny, wysadzając w powietrze cały system polityczny Italii.

W spadku pozostał nam we Włoszech upolityczniony i zideologizowany wymiar sprawiedliwości. Owocem były m.in. absurdalne procesy siedmiokrotnego premiera Włoch Giulia Andreottiego, oskarżonego o związki z mafią. Natomiast równie kretyński proces Berlusconiego (zmarł trzy lata temu), któremu prokurator bez cienia dowodu zarzucił zlecenie mafijnych zamachów bombowych (23 lata temu), po 22 latach został zakończony uniewinnieniem miesiąc temu.