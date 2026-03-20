Szef MON: Polscy żołnierze ewakuowani z Iraku

"W związku z pogorszeniem bezpieczeństwa w regionie Bliskiego Wschodu, po analizie uwarunkowań operacyjnych i potencjalnych zagrożeń, zapadła decyzja o relokacji Polskiego Kontyngentu Wojskowego z Iraku" – napisał minister w piątek (20 marca) w serwisie X.

Przekazał, że większość personelu jest już w Polsce lub w drodze do kraju, natomiast część przebywa w Jordanii. "Umożliwia to utrzymanie ciągłości działania PKW w regionie" – dodał.

Szef MON poinformował, że cały proces został przeprowadzony w uzgodnieniu z sojusznikami z NATO. Operacja była koordynowana przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ). "Priorytetem było zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa żołnierzom oraz pracownikom PKW" – podkreślił Kosiniak-Kamysz.

Polski Kontyngent Wojskowy w Iraku ewakuowany

Polscy żołnierze w Iraku realizują działalność mandatową w ramach międzynarodowej koalicji przeciwko tzw. Państwu Islamskiemu (ISIS). Głównym celem misji trwającej od 2016 r. jest szkolenie irackich sił bezpieczeństwa.

Zgodnie z postanowieniem prezydenta, misja została przedłużona do 30 czerwca 2026 r. Bierze w niej udział ok. 250 żołnierzy.

Polska nie wesprze USA. Tusk o wysłaniu wojsk

Premier Donald Tusk oświadczył we wtorek (17 marca), że Polska nie wyśle swoich wojsk do Iranu, ponieważ "ma inne zadania w ramach NATO". Podkreślił, że konflikt na Bliskim Wschodzie nie dotyczy bezpośrednio naszego bezpieczeństwa.

Wcześniej wysłanie polskich żołnierzy na wojnę z Iranem wykluczył prezydent Karol Nawrocki, który jako zwierzchnik sił zbrojnych podejmuje w takich sprawach decyzje.

Sondaże pokazują, że większość Polaków opowiada się zarówno przeciwko wojnie USA i Izraela z Iranem, jak i uwikłaniu naszego kraju w ten konflikt.

