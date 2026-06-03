Kosiniak-Kamysz składa propozycję USA

"Zaangażowanie USA w bezpieczeństwo Polski nie maleje – przeciwnie, może być jeszcze większe! Przekazałem sekretarzowi obrony USA Pete'owi Hegsethowi oficjalną propozycję utworzenia nowej, stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Bezpieczna Polska to silna armia, silne społeczeństwo a także silne sojusze" – napisał wicepremier w serwisie X.

Przypomnijmy, że 21 maja prezydent USA Donald Trump ogłosił we wpisie na Truth Social, że "w związku z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski Karola Nawrockiego, którego z dumą poparłem, oraz naszymi relacjami z nim, z przyjemnością ogłaszam, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5 tys. żołnierzy".

Wojska USA w Polsce

W Polsce stacjonuje około 10 tys. amerykańskich żołnierzy – w ramach stałej oraz rotacyjnej obecności. Wśród żołnierzy stacjonujących w Polsce na stałe znajdują się: personel bazy tzw. tarczy antyrakietowej w pomorskim Redzikowie, wysunięte dowództwo 5. Korpusu sił lądowych USA w Poznaniu, garnizon w Poznaniu, załoga bazy w Powidzu, gdzie magazynowany i utrzymywany jest w gotowości sprzęt dla amerykańskiej brygady pancernej.

W ramach rotacyjnej obecności wojsk USA w Polsce stacjonuje amerykańska pancerna grupa bojowa, której pododdziały rozmieszczone są głównie na zachodzie kraju: w Żaganiu, Świętoszowie, Bolesławcu, Skwierzynie oraz Toruniu.