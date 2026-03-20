Zwrot ws. awansów oficerskich. Prezydent wyraził zgodę

O decyzji prezydenta informuje Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. "Prezydent RP, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Karol Nawrocki na wniosek Ministra Obrony Narodowej, wyraził zgodę na mianowanie na pierwszy stopień oficerski (podporucznika) 78 żołnierzy i funkcjonariuszy SKW. Prezydent RP wyda stosowne postanowienie po kontrasygnacie Prezesa Rady Ministrów" – podano w komunikacie.

Spór Pałacu Prezydenckiego z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów o nominacje i odznaczenia w służbach specjalnych trwał od kilku miesięcy. Przypomnijmy, że Karol Nawrocki, w odpowiedzi na zablokowanie mu przez Donalda Tuska możliwości spotkania z szefami służb specjalnych, odmówił podpisania awansów oraz odznaczeń dla funkcjonariuszy. Premier ocenił na platformie X, że "prezydent uparcie odmawia podpisania wniosków dla młodych funkcjonariuszy służb specjalnych na pierwszy (!) stopień oficerski oraz odznaczeń dla bohaterów walki z obcą dywersją". "To nie jest tylko próba przejęcia kompetencji rządu. To sabotaż wymierzony w bezpieczeństwo państwa!"– dodał szef rządu. Chodziło wtedy o awanse dla 136 osób.

Spotkania, negocjacje, rozmowy

Wirtualna Polska podała pod koniec listopada, że prezydent postawił szefowi rządu ultimatum. Dopóki nie zostanie mu odblokowana możliwość spotkania z przedstawicielami służb, dopóki awanse i odznaczenia zostaną odblokowane.

Prezydent Karol Nawrocki miał zadeklarować, że będzie rozpatrywał wnioski, które ponownie do niego trafią. Decyzje mają być podejmowane w oparciu o zgromadzone informacje dotyczące funkcjonariuszy, których te wnioski dotyczą. – Pan prezydent zadeklarował, że te wnioski, które wpłyną ponownie do pana prezydenta, zostaną przez niego rozpatrzone i będzie podejmował decyzje w oparciu o zebrane informacje dotyczące funkcjonariuszy, wobec których będą kierowane te wnioski – przekazał Leśkiewicz.

W połowie stycznia w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem oraz szefami służb.

