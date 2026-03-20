Efekt SAFE? Niepokojący sondaż dla Nawrockiego

39,1 proc. uczestników badania popiera obecną politykę prezydenta. 18,3 proc. "bardzo dobrze" ocenia wykonywane przez niego działania, a 20,8 proc. wskazało opcję "dobrze".

Odwrotnie uważa 38,6 proc. respondentów. 28,3 proc. "zdecydowanie źle" ocenia Karola Nawrockiego, a 10,2 proc. "źle" ocenia prezydenta.

18,1 proc. wskazało odpowiedź "ani dobrze, ani źle", a 4,1 proc. nie ma zdania.

Sondaż przeprowadził pracownia SW Research na zlecenie portalu Wprost. Serwis w komentarzu zamieszczonym do badania wskazuje, że wyniki sondażu pokazują "wyraźne pogorszenie notowań Karola Nawrockiego". Portal sugeruje, że może mieć to związek ze sprzeciwem prezydenta wobec kredytu SAFE.

Młodzi najlepiej oceniają prezydenta

Z najnowszych danych wynika, że oceny prezydenta Nawrockiego są do pewnego stopnia zróżnicowane w zależności od płci, wieku i wykształcenia. Wśród mężczyzn 41,8 proc. badanych ocenia go dobrze, a 40,9 proc. negatywnie. W przypadku kobiet pozytywne opinie wyraża 36,7 proc., natomiast 36,4 proc. ma zdanie przeciwne.

Najlepsze notowania prezydent uzyskuje wśród młodszych respondentów – w wieku 25–34 lat poparcie wynosi 51,5 proc., a w grupie do 24. roku życia 50,2 proc. Z kolei najwyższy poziom niezadowolenia odnotowano wśród osób powyżej 50. roku życia, gdzie sięga on 52,7 proc. Analiza pod względem wykształcenia pokazuje, że największe poparcie występuje wśród osób z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym (49,6 proc.), natomiast najwięcej krytyków jest w grupie osób z wyższym wykształceniem – 44,5 proc.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 17-18 marca 2026 r. przez agencję SW Research metodą wywiadów on-line na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 811 wywiadów z reprezentatywną ze względu na łączny rozkład płci, wieku i wielkość miejscowości próbą Polek i Polaków powyżej 18. roku życia.

"SAFE nie jest rozwiązaniem genialnym". Generał krytykuje rząd

