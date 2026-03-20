"SAFE nie jest rozwiązaniem genialnym". Generał krytykuje rząd

W związku z prezydenckim wetem rząd wdrożył zapowiadany plan B. Premier zwołał nadzwyczajne posiedzenie Rady Ministrów, która przyjęła uchwałę upoważniającą szefów resortów obrony i finansów do zaciągnięcia pożyczki w ramach SAFE. – Weto prezydenta nas nie zatrzyma – oświadczył Tusk.

Uchwała rządu daje możliwość przekazania środków z unijnego programu tylko na potrzeby wojska, a nie policji i Straży Granicznej, na co zezwalała ustawa zawetowana przez prezydenta.

Zastępca szefa BBN: Skąd teraz lament, że bez SAFE pieniędzy nie będzie?

Do sprawy programu SAFE odniósł się w "Magazynie Anity Gargas" zastępca szefa BBN gen. bryg. rez. Andrzej Kowalski.

– Zwracam uwagę na stan finansów państwa, na galopujące zadłużenie budżetu. To są kwoty naprawdę zatrważające i prawdopodobnie ogromny problem z realizacją ustawy budżetowej. Dlatego pozyskanie tak znacznych kwot na projekty związane z obronnością, bezpieczeństwem państwa, może być istotnym kołem ratunkowym dla rządu, który doprowadził państwo na próg nadmiernego zadłużenia – powiedział wojskowy. – Dlatego ten kierunek nie może być w żaden sposób publicznie omówiony; rządzący całkowicie uciekają z tego pola. Naszą wyobraźnię przekierowują na inne aspekty pożyczki SAFE. Głównie strasząc zagrożeniem i wskazując na konieczność wydatkowania tak znacznych pieniędzy natychmiast, już w tej chwili. Ale chodzi właśnie o problemy budżetowe i rząd nie ma innego pomysłu, co z tym zrobić – dodał.

Jak zauważył gen. Kowalski, "wygląda to, jakby stworzono mechanizm, który pozwoli pewne kwoty odzyskać z tego, co w budżecie było zapisane". – Narracja zastosowana przez rząd jest taka, że "wszystko się zawali, bo prezydent nie chce dać SAFE". To w budżecie państwa nie było zaplanowanych pieniędzy na sektor obronny? Przecież od długiego czasu słyszymy, że jesteśmy prymusem w wydawaniu pieniędzy na obronność, 5 proc. PKB przeznaczone jest na obronność, jesteśmy rewelacyjni w wydawaniu tych pieniędzy. Skąd teraz lament, że bez SAFE pieniędzy nie będzie? – podkreśli wojskowy. – Może te pieniądze, przeznaczone na sektor obronny, teraz będą sprytnie podmienione, bo nie może być finansowania tych samych projektów z dwóch różnych źródeł. Podkreślam – te pieniądze były zaplanowane i dla policji, i dla Straży Granicznej, i dla innych podmiotów, które miały coś ewentualnie dostać dzięki pożyczce SAFE. Wszystkie te pieniądze były zagwarantowane w budżecie państwa – zaznaczył.

Gen. Kowalski: Nie trzeba przyjmować programu SAFE

Zastępca szefa BBN odniósł się również do krytycznych opinii na temat zawetowania ustawy o SAFE ze strony wojskowych. – Używanie generałów w pewnej rozgrywce politycznej jest przekroczeniem istotnej granicy, której nie powinno się przekraczać. To pokazuje, jak potworna determinacja panuje po stronie rządowej. Nie ma miejsca na sensowną dyskusję, używając argumentów. (…) Manipuluje się emocjami, a unika się faktów – podkreślił.

Gen. Kowalski stwierdził, że rządzący "wprowadzili odbiorców w duże emocje, skrajne oceny, co potęguje lęk". – Wszyscy się trochę boją, że może się zdarzyć wojna w naszym rejonie Europy, obejmując terytorium Polski. Łatwo na tym lęku bazować. Na tym strachu jest generowana emocja, że trzeba koniecznie przyjąć SAFE. Nie trzeba – tłumaczył.

Jak zaznaczył wojskowy: "SAFE nie jest rozwiązaniem genialnym. Jest rozwiązaniem bardzo kosztownym". – Dlatego prezydent Nawrocki zaproponował alternatywę – "Polski SAFE 0 proc.". W projekcie ustawy złożonym przez Prezydenta w Sejmie jest finansowanie wszystkich służb mundurowych. Jest to dojrzalszy projekt, który omija wszystkie rafy zaszyte w projekcie brukselskim. No i – najważniejsze – w projekcie Prezydenta nie ma żadnej warunkowości. W projekcie brukselskim jest zaszyta warunkowość, którą poznaliśmy przy KPO – wskazał.

