Delegalizacji tej partii chciał prezydent. Jest decyzja TK

Orzeczenie w sprawie Komunistycznej Partii Polski zapadło podczas środowej Rozprawy Trybunału Konstytucyjnego. Składowi orzekającemu przewodniczył prezes Bogdan Święczkowski.

– W porządku prawnym RP nie ma miejsca na partię, która gloryfikuje zbrodniarzy i reżimy komunistyczne odpowiedzialne za śmierć milionów istnień ludzkich, w tym naszych rodaków, obywateli Polski – podkreśliła sędzia TK Krystyna Pawłowicz, uzasadniając decyzję o delegalizacji formacji.

Wniosek prezydenta

Przypomnijmy, że delegalizacji Komunistycznej Partii Polski domagał się prezydent Karol Nawrocki, którego wniosek w tej sprawie wpłynął do TK 6 listopada. Głowa państwa wskazała w nim, że KPP odwołuje się w swoim programie do "totalitarnych metod i praktyk działania komunizmu" oraz przyjmuje możliwość "stosowania przemocy w celu zdobycia władzy i wpływu na politykę państwa". Te same negatywne wartości KPP promuje w swoich publikacjach, wypowiedziach i innego rodzaju formach aktywności politycznej.

Przypomnijmy, że w przeszłości politycy prawicy podejmowali próby zdelegalizowania KPP. W 2020 roku wniosek w tej sprawie do TK złożył ówczesny minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Na początku października tego roku posiedzenie w tej sprawie zostało jednak odroczone. Teraz Trybunał połączyć oba wnioski o rozpatrzyć je na jednej rozprawie.

Komunistyczne symbole i "Międzynarodówka"

Komunistyczna Partia Polski została zarejestrowana przez Sąd Okręgowy w Warszawie 9 października 2002 r. Obecnie liczy około 300 członków. Ugrupowanie, zgodnie z postanowieniami statutu, jako godła używa sierpa i młota, hymnem partii jest "Międzynarodówka”, zaś sztandar partii jest koloru czerwonego.

Według artykułu 13. Konstytucji Rzeczypospolitej Polski, "zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa.

