Prezydent chce delegalizacji jednej z partii. Podjął pierwszą decyzję

Prezydent Karol Nawrocki chce delegalizacji Komunistycznej Patii Polski. Wniosek w tej sprawie wpłynął do TK 6 listopada, a Kancelaria Prezydenta poinformowała o tym fakcie w środę 12 listopada.

We wniosku prezydent wskazuje, że KPP odwołuje się w swoim programie do "totalitarnych metod i praktyk działania komunizmu" oraz przyjmuje możliwość "stosowania przemocy w celu zdobycia władzy i wpływu na politykę państwa". Te same negatywne wartości KPP promuje w swoich publikacjach, wypowiedziach i innego rodzaju formach aktywności politycznej.

Komunistyczne symbole i "Międzynarodówka"

Komunistyczna Partia Polski została zarejestrowana przez Sąd Okręgowy w Warszawie 9 października 2002 r. Obecnie liczy około 300 członków. Ugrupowanie, zgodnie z postanowieniami statutu, jako godła używa sierpa i młota, hymnem partii jest "Międzynarodówka”, zaś sztandar partii jest koloru czerwonego.

Według artykułu 13. Konstytucji Rzeczypospolitej Polski, "zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa".

Przypomnijmy, że w przeszłości politycy prawicy podejmowali próby zdelegalizowania KPP. W 2020 roku wniosek w tej sprawie do TK złożył ówczesny minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Na początku października tego roku posiedzenie w tej sprawie zostało jednak odroczone.

W styczniu 2019 roku podobny wniosek złożył, pełniący w tamtym czasie funkcję prezesa Ruchu Narodowego, poseł Robert Winnicki.

