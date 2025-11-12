Ujawniono szczegóły decyzji Nawrockiego. Wiadomo, jakim sędziom odmówił nominacji
Ujawniono szczegóły decyzji Nawrockiego. Wiadomo, jakim sędziom odmówił nominacji

Dodano: 
Karol Nawrocki, prezydent
Karol Nawrocki, prezydent Źródło: Mikołaj Bujak / KPRP
Prezydent odmówił nominacji 46 sędziom. Media informują nieoficjalnie, że Karol Nawrocki wysłał do Ministerstwa Sprawiedliwości pismo dotyczące szczegółów decyzji.

Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział przy tym, że przez najbliższe pięć lat żaden sędzia, który kwestionuje konstytucyjne uprawnienia prezydenta, polską konstytucję i polski system prawny, nie może liczyć na nominację sędziowską i awans.

Karol Nawrocki zaznaczył też, że nie będzie dawał awansów sędziom, którzy „słuchają złych podszeptów ministra sprawiedliwości pana Waldemara Żurka, który zachęca sędziów do kwestionowania porządku konstytucyjno-prawnego Rzeczpospolitej”.

Na konferencji prasowej w środę minister sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował, że czeka na listę sędziów bez nominacji prezydenta. Ocenił przy tym, że jego zdaniem, mogą istnieć „pozamerytoryczne przesłanki tej decyzji”.

Czekamy na listę 46 osób. Z moich informacji wynika, że w zamrażarce u prezydenta czekało około 100 kandydatów na stanowisko sędziego. One przeszły konkurs przed tzw. neo-KRS, która jest skutecznie kwestionowana przez polskich i europejskich sędziów – powiedział.

Nawrocki odmówił nominacji 46 sędziów. Wiadomo, o kogo chodzi

Radio Eska informuje, że prezydent Karol Nawrocki przesłał już pismo do Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczące odmowy nominacji 46 sędziów.

Rozgłośnia przekazała, że odmowa nominacji dotyczy zablokowania awansów z Sądów Rejonowych do Sądów Okręgowych oraz z Sądów Okręgowych do Sądów Apelacyjnych.

„Chodzi m.in o wnioski, które trafiły do Kancelarii Prezydenta już w 2021 roku i w latach kolejnych” – czytamy.

Wnioski dotyczą ośmiu sędziów, którzy mieli awansować do Sądu Apelacyjnego oraz 38 sędziów, którzy mieli awansować z Sądu Rejonowego do Sądu Okręgowego.

„Ten awans jest zablokowany przez najbliższe pięć lat, do końca tej kadencji Karola Nawrockiego. Oznacza to, że sędziowie ci dalej będą orzekać, ale tylko w tych sądach, w których są obecnie” – podkreśla Radio Eska.

Opracowała: Lidia Lemaniak
Źródło: DoRzeczy.pl / Radio Eska
