Ujawniono szczegóły decyzji Nawrockiego. Wiadomo, jakim sędziom odmówił nominacji

Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział przy tym, że przez najbliższe pięć lat żaden sędzia, który kwestionuje konstytucyjne uprawnienia prezydenta, polską konstytucję i polski system prawny, nie może liczyć na nominację sędziowską i awans.

Karol Nawrocki zaznaczył też, że nie będzie dawał awansów sędziom, którzy „słuchają złych podszeptów ministra sprawiedliwości pana Waldemara Żurka, który zachęca sędziów do kwestionowania porządku konstytucyjno-prawnego Rzeczpospolitej”.

Na konferencji prasowej w środę minister sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował, że czeka na listę sędziów bez nominacji prezydenta. Ocenił przy tym, że jego zdaniem, mogą istnieć „pozamerytoryczne przesłanki tej decyzji”.

– Czekamy na listę 46 osób. Z moich informacji wynika, że w zamrażarce u prezydenta czekało około 100 kandydatów na stanowisko sędziego. One przeszły konkurs przed tzw. neo-KRS, która jest skutecznie kwestionowana przez polskich i europejskich sędziów – powiedział.

Nawrocki odmówił nominacji 46 sędziów. Wiadomo, o kogo chodzi

Radio Eska informuje, że prezydent Karol Nawrocki przesłał już pismo do Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczące odmowy nominacji 46 sędziów.

Rozgłośnia przekazała, że odmowa nominacji dotyczy zablokowania awansów z Sądów Rejonowych do Sądów Okręgowych oraz z Sądów Okręgowych do Sądów Apelacyjnych.

„Chodzi m.in o wnioski, które trafiły do Kancelarii Prezydenta już w 2021 roku i w latach kolejnych” – czytamy.

Wnioski dotyczą ośmiu sędziów, którzy mieli awansować do Sądu Apelacyjnego oraz 38 sędziów, którzy mieli awansować z Sądu Rejonowego do Sądu Okręgowego.

„Ten awans jest zablokowany przez najbliższe pięć lat, do końca tej kadencji Karola Nawrockiego. Oznacza to, że sędziowie ci dalej będą orzekać, ale tylko w tych sądach, w których są obecnie” – podkreśla Radio Eska.

Czytaj też:

"Żeby nie było niczego". Tusk drwi z decyzji NawrockiegoCzytaj też:

"Mogę tylko przyklasnąć". Żurek odniósł się do decyzji Nawrockiego