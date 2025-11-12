"Żeby nie było niczego". Tusk drwi z decyzji Nawrockiego

"Żeby nie było niczego – czyli doktryna Kononowicza w Pałacu Prezydenckim" – napisał szef rządu na platformie X chwilę po tym, jak prezydent Karol Nawrocki ogłosił swoją decyzję w sprawie nominacji sędziowskich.

Nawrocki: Odmawiam nominacji 46 sędziów

W środę prezydent ogłosił, że nie podpisze nominacji sędziów, którzy – jak stwierdził – "kwestionują porządek konstytucyjno-prawny Rzeczypospolitej Polskiej". – Każdy sędzia nominowany przez prezydenta RP jest sędzią RP. Prerogatywą prezydenta jest nominowanie, ale może on także tych nominacji odmówić. Korzystam dziś z tego prawa – odmawiam nominacji 46 sędziów – oświadczył Karol Nawrocki.

Prezydent dodał, że jego decyzja to konkretna reakcja na działania części środowiska sędziowskiego. – Nie będę dawał nominacji ani awansów tym sędziom, którzy kwestionują porządek konstytucyjno-prawny RP; tym, którzy słuchają złych podszeptów ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka – zaznaczył. Nawrocki zapowiedział także, że "przez najbliższe pięć lat żaden sędzia, który kwestionuje konstytucyjne uprawnienia prezydenta, polską konstytucję i system prawny, nie może liczyć na nominację".

Bogucki: Ci sędziowie nie będą awansować

Decyzję prezydenta doprecyzował szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki, który wziął udział w briefingu prasowym po wystąpieniu Nawrockiego. – Prezydent odmówił nominacji na wyższe stanowiska sędziowskie – do sądów wyższych instancji. Nominacje te wpływały jeszcze w czasie prezydentury Andrzeja Dudy. Były wtedy analizowane i również prezydent Duda ich nie podpisywał. Prezydent Nawrocki postanowił zakończyć tę sprawę, odmawiając ich powołania – wyjaśnił Bogucki.

Jak zaznaczył, decyzja nie oznacza usunięcia sędziów z zawodu. – Ci sędziowie dalej będą orzekać. Prezydent nie zmienia swojego stanowiska co do art. 180 Konstytucji, który mówi jasno – sędziowie są nieusuwalni. Ci sędziowie po prostu nie będą awansować – podsumował minister.

