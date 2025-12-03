"Braun i Tusk znakomicie się uzupełniają". Zaskakujące słowa posła PiS

W poniedziałek minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński wyraził pogląd, że Konfederacja Korony Polskiej jest "na granicy delegalizacji". – Jeszcze kilka różnego rodzaju wyskoków pana Brauna i opowieści jego ludzi na zasadzie wspierania Putina – i wtedy ta granica zostanie przekroczona – ocenił szef MSWiA.

Chcą zdelegalizować partię Grzegorza Brauna

Jednocześnie w internecie krąży petycja dotycząca delegalizacji partii Grzegorza Brauna. Jej autorzy powołują się na art. 13 konstytucji, który zakazuje działania ugrupowań politycznych, jeśli ich program lub działalność "zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa".

Petycja, pod którą podpisało się już ponad 20 tys. internautów, trafi do ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, który ma prawną możliwość złożenia wniosku o delegalizację partii do Trybunału Konstytucyjnego.

Horała: Braun i Tusk znakomicie nawzajem się uzupełniają

O to, czy Korona rzeczywiście powinno zostać zdelegalizowane, zapytany został w "Rozmowie Piaseckiego" na antenie TVN24 Marcin Horała. Poseł Prawa i Sprawiedliwości przyznał, że nie zdecydowałby się na taki krok, "również dlatego, że niewątpliwie przydałoby to jej kolejne kilka procent poparcia".

– Pan Grzegorz Braun założy w związku z tym "Konfederację 2" Grzegorza Brauna, w pełni legalnie działającą partię, która w aurze prześladowania przez rząd Tuska będzie miała 15 proc. – wyjaśnił.

Według Horały, o to właśnie chodzi w tej całej akcji z delegalizacją. Parlamentarzysta stwierdził ponadto, że Grzegorz Braun i Donald Tusk znakomicie nawzajem się uzupełniają i znakomicie nawzajem realizują swoje interesy.

– Grzegorz Braun może wtedy chodzić w glorii i sławie tego najbardziej bezkompromisowego przeciwnika Tuska, a Donald Tusk spokojnie rządzić kolejną kadencję, bo jest wielu wyborców, którzy mając do wyboru Mateusza Morawieckiego i Donalda Tuska powiedzą: Mateusz Morawiecki, ale mając do wyboru Tuska i Brauna powiedzą: Donald Tusk – mówił Marcin Horała.

