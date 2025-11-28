Braun z Walusiem na meczu. Reakcja Sikorskiego

Lider Konfederacji Korony Polskiej i zabójca przywódcy Południowoafrykańskiej Partii Komunistycznej pojawili się na trybunach sektora rodzinnego stołecznego stadionu. Mężczyźni pozowali do zdjęć z dziećmi, a materiał wideo z ich wizyty na Łazienkowskiej opublikowała partia Grzegorza Brauna.

Sikorski skomentował wspólne zdjęcie Brauna i Walusia

"A to niespodzianka... Grzegorz Braun wraz z kilkunastoosobową ekipą i z gościem honorowym Panem Januszem Walusiem podczas meczu Ligi Konferencji pomiędzy Legią Warszawa a Spartą Praga w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej" – czytamy we wpisie opublikowanym na profilu Konfederacji Korony Polskiej na portalu X.

Wspólne zdjęcie Brauna i Walusia opublikował w mediach społecznościowych również wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

"Od antysemityzmu do mordowania jeden krok" – napisał polityk Koalicji Obywatelskiej.

Wysokie poparcie dla partii Brauna

Ugrupowanie Grzegorza Brauna, jak wynika z ostatnich badań opinii publicznej, cieszy się stosunkowo wysokim poparciem.

Z nowego sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej wynika, że Koalicja Obywatelska z wynikiem 38,01 proc. poparcia, wygrałaby wybory parlamentarne. To spadek o 1 pkt proc. w porównaniu z poprzednim sondażem. Na drugim miejscu z 10-punktową stratą do Koalicji Obywatelskiej, uplasowało się PiS. Na partię Jarosława Kaczyńskiego swój głos oddałoby 27,97 proc. uczestników sondażu OGB. Oznacza to spadek poparcia o 0,1 pkt proc. Podium zamyka Konfederacja, na którą chce zagłosować 13,97 proc. wyborców, co oznacza spadek o 0,3 pkt proc.

Do Sejmu weszłaby również Konfederacji Korony Polskiej. Partia Grzegorza Brauna mogłoby liczyć na 8,94 proc. głosów. Konfederacja Korony Polskiej odnotowała wzrost poparcia o 2,1 pkt proc.

