"Jak to jest zabić człowieka?". Waluś udzielił pierwszego wywiadu po powrocie do Polski

Janusz Waluś udzielił wywiadu Michałowi Zichlarzowi, dziennikarzowi, autorowi książki "Zabić Haniego. Historia Janusza Walusia".

– Jak to jest zabić człowieka? Jak ktoś nie ma doświadczenia, to tego i tak nie zrozumie. Pewne warunku – polityczne, bezpieczeństwa – skłaniają do tego. Nie jest to rzecz dobra, ale bywają takie sytuacje, że jest to konieczne – mówił Waluś.

Pierwszy wywiad z Walusiem

Janusz Waluś opowiedział o kulisach zdarzenia z 10 kwietnia 1993 r. Jak przyznał, gdyby jeszcze raz miał strzelić do Chrisa Haniego, zrobiłby to bez zawahania, natomiast całą akcję lepiej by przygotował. Zdradził również, że miał kontakt z ludźmi z południowoafrykańskich służb specjalnych. – W pewien sposób współpracowałem. Jeżeli wiedziałem o jakichś organizacjach terrorystycznych czy przygotowywanych akcjach, dowiedziałem się o czymś, to po prostu przekazywałem te informacje. Nie otrzymywałem wynagrodzenia, chociaż miałem proponowane pieniądze, ale nie chciałem być związanym, dostałem tylko dofinansowanie m.in. do amunicji – ujawnił.

Ponadto Waluś tłumaczył, dlaczego zaangażował się w działalność polityczną w RPA? – Po prostu uznałem Afrykę Południową – jak się okazało potem błędnie, chociaż nie wiadomo jeszcze co przyszłość przyniesie – jako kraj mojego stałego pobytu do końca życia i kraj, z którym się utożsam. Widząc już od roku 1983, jak wszystko się zaczyna chylić w niewłaściwą stronę, po prostu zaangażowałem się takie organizacje jak Partia Konserwatywna – opowiadał.

Jednak nie Kanał Zero

Po 30 latach więzienia za zabójstwo Chrisa Haniego, Janusz Waluś został deportowany z RPA, przez Zurych, do Polski. 7 grudnia 2024 r. wylądował na Lotnisku Chopina w Warszawie.

Wywiad z Walusiem miał zostać przeprowadzony przez Kanał Zero. Jednak 10 grudnia 2024 r. Krzysztof Stanowski poinformował, że rozmowa nie odbędzie się w planowanym terminie. "Wprawdzie, jak pewnie już wiecie, Waluś zgodnie z przedstawianym nam wcześniej planem wylądował w Polsce, ale aktualnie jeszcze nie doszedł do siebie. Jest wycieńczony, z tego co nam powiedziano na razie wyłącznie je i śpi. Wariant, w którym trzy dni po powrocie udziela długiego, wyczerpującego wywiadu okazał się przesadnie optymistyczny. O nowym terminie będziemy informować" – przekazał twórca Kanału Zero. Nie wiadomo, czy wywiad z Walusiem w Kanale Zero dojdzie do skutku.

Kim jest Janusz Waluś?

Janusz Waluś to pochodzący z Polski południowoafrykański działacz skrajnej prawicy. Pod koniec lat 80-tych dołączył do neonazistowskiej i uznawanej za terrorystyczną organizacji Afrykanerski Ruch Oporu. W 1993 r. zamordował czarnoskórego lidera Południowoafrykańskiej Partii Komunistycznej Chrisa Haniego. Za zlecenie zabójstwa odpowiedzialny był lider Partii Konserwatywnej Clive Derby-Lewis. Obaj zostali skazani na karę śmierci, a po jej zniesieniu w Republice Południowej Afryce, wyrok zamieniono na dożywocie.

21 listopada 2022 r. Trybunał Konstytucyjny RPA zadecydował o warunkowym zwolnieniu Walusia z więzienia. Wyszedł na wolność 7 grudnia, otrzymując dwuletni zakaz opuszczania terytorium Republiki Południowej Afryki.

Czytaj też:

"Nieodpowiedzialne i żenujące". Braun wściekły na StanowskiegoCzytaj też:

Partia Razem chce cenzury na Kanale Zero. Stanowski odpowiada