"Na granicy delegalizacji". Minister straszy partię Brauna

W poniedziałek w programie "Rozmowa Piaseckiego" na antenie TVN24 minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński został zapytany, czy partia Grzegorza Brauna, czyli Konfederacja Korony Polskiej, powinna zostać zdelegalizowana.

– Uważam, że są na granicy delegalizacji. Jeszcze kilka różnego rodzaju wyskoków pana Brauna i opowieści jego ludzi na zasadzie wspierania Putina – i wtedy ta granica zostanie przekroczona – odpowiedział szef MSWiA.

Delegalizacja partii Brauna?

W internecie krąży petycja dotycząca delegalizacji partii Grzegorza Brauna. Jej autorzy powołują się na art. 13 konstytucji, który zakazuje działania ugrupowań politycznych, jeśli ich program lub działalność "zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa". Petycja, pod którą podpisało się już ponad 20 tys. internautów, trafi do ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, który ma prawną możliwość złożenia wniosku o delegalizację partii do Trybunału Konstytucyjnego.

W rozmowie z Onetem Waldemar Żurek wskazał jednak, że najpierw musi "odbudować" TK, którego wyroki nie uznaje. – Jeśli odbudujemy Trybunał Konstytucyjny, wtedy możemy rozważyć, by przyjrzeć się tego typu partiom. Nie chciałbym robić tutaj sztuki dla sztuki. Jeżeli wniosek o delegalizację partii zostanie złożony, musimy mieć pewność, że będą go rozpoznawać sędziowie, a nie przebierańcy – stwierdził.

Hejterskie spoty

O pozarządowej organizacji Akcja Demokracja głośno zrobiło się w trakcie kampanii prezydenckiej, kiedy internet zalały "profrekwencyjne" spoty, oczerniające głównych kontrkandydatów Rafała Trzaskowskiego – Karola Nawrockiego oraz Sławomira Mentzena.

We władzach fundacji zasiada m.in. Jakub Kocjan, który w przeszłości był asystentem poseł Koalicji Obywatelskiej.

