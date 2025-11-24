Spotkają się pierwszy raz od miesięcy. Chcąc obsadzić wakaty w TK

W najbliższych tygodniach z inicjatywy marszałka Włodzimierza Czarzastego ma zostać zwołane spotkanie liderów koalicji – Donalda Tuska, Szymona Hołowni, Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz lidera Nowej Lewicy, Czarzastego właśnie.

Spotkanie, które może odbyć się tuż przed drugą rocznicą powołania rządu 13 grudnia, ma dotyczyć obsadzenia stanowisk sędziowskich w Trybunale Konstytucyjnym. Chodzi o obsadzenie nowych wakatów w TK – donosi Wirtualna Polska wskazując, że będzie to pierwsze spotkanie liderów koalicji od wielu tygodni.

Obecnie w Trybunale Konstytucyjnym nieobsadzone są cztery miejsca spośród 15. W grudniu zwolnią się kolejne dwa – po Krystynie Pawłowicz i Michale Warcińskim. W przyszłym roku dojdą następne dwa wakaty.

"Do tej pory trzykrotnie próbowano obsadzić cztery wakaty. Dwie kandydatury zgłaszał PiS. Nie przeszły one jednak w Sejmie. Koalicja nie zgłaszała swoich kandydatur. W związku z wyborczym zwycięstwem Karola Nawrockiego i ograniczonymi możliwościami reformy TK koalicja rządząca zamierza jednak obsadzić wakaty. Zwolennikiem takiego rozwiązania jest minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Mówił o nim także premier Donald Tusk" – czytamy.

Koalicja rządząca chce odbić Trybunał Konstytucyjny

"Dziennik Gazeta Prawna" napisał w środę, że nowy termin zgłaszania kandydatów do TK został wyznaczony na listopad. Według informacji "DGP" w koalicji trwają intensywne przygotowania do obsadzenia wakatów w trybunale.

Na razie kluby sejmowe – poza PiS – nie zgłaszają kandydatów na sędziów TK, natomiast kandydaci PiS przepadają podczas głosowań w Sejmie.

Przed miesiącem minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek powiedział, że będzie namawiał koalicję rządową do obsadzenia wolnych stanowisk w Trybunale Konstytucyjnym.

Czytaj też:

TK: Reforma KRS autorstwa Bodnara niezgodna z konstytucją