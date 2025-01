Mentzen przypomina, jak wiele świadczeń podatnicy opłacają Ukraińcom

W czwartek w Sejmie Sławomir Mentzen zabrał głos w punkcie Informacja bieżąca w sprawie świadczeń socjalnych wypłacanych m.in. w ramach programu "Rodzina 800+" na rzecz obywateli Ukrainy.

Konfederacja ponownie apeluje o to, by polscy podatnicy nie byli przymuszani do opłacania licznych świadczeń socjalnych obywatelom innych państw. Partia po raz kolejny przygotowała projekt ustawy, który ma zmienić ten stan rzeczy.

W trakcie wystąpienia Mentzen przypomniał o astronomicznym deficycie w polskim budżecie. Po jego przegłosowaniu w grudniu premier Tusk skomentował: "Budżet przyjęty. Jedność Koalicji wzorowa. Walec jedzie dalej". Określił też budżet jako "hojny".

Świadczenia polskich podatników dla obywateli Ukrainy

W swoim wystąpieniu Menzten zwrócił uwagę, że budżet jest hojny, ale dla obywateli Ukrainy. – Mamy w nim pieniądze na wypłacanie 800 plus dla Ukraińców, 300 plus dla Ukraińców, 1500 plus dla Ukraińców. Płacimy kilka miliardów rocznie na wspieranie demografii Ukrainy [...] Wypłacamy 800 plus nawet na dzieci, które nie mieszkają w Polsce, wysyłamy je na ludzi mieszających na Ukrainie. Wypłacamy 800 plus także ludziom, którzy w Polsce nie pracują, nie płacą podatków. Dopłacaliśmy w ramach kredytu 2 proc. Ukraińcom do zakupu mieszkań w Polsce, pomimo tego, że mogli mieć wiele nieruchomości na terenie Ukrainy – przypomniał poseł.

Leczenie za darmo, refundowane leki, dostęp do zasiłków

– Mamy pieniądze na leczenie Ukraińców, którzy nie płacą w Polsce składek. Polak, jeżeli nie jest ubezpieczony czy odpowiednio zarejestrowany jako bezrobotny, nie może być leczony w Polsce, a Ukraińcy mogą bez żadnych warunków. Mamy do czynienia z turystyką [...] Ukraińcy przyjeżdżają do Polski raz w miesiącu, żeby zachować status uchodźcy, leczą się i następnie wracają na Ukrainę. Na Ukrainie wszyscy wiedza, że można się leczyć za darmo w Polsce – wystarczy się do Polski dostać. Co więcej, Ukraińcy mają leki refundowane w Polsce, dla osób poniżej 18 roku życia i powyżej 65 mają za darmo. Przyjeżdżają, dostają leki i wracają na Ukrainę – powiedział Menzten.

– Według ostatnich badań 20 proc. Ukrainek pracujących w Warszawie pracuje zdalnie z terytorium Ukrainy. I tak mają dostęp do wszystkich zasiłków, tak jakby mieszkały w Polsce – kontynuował parlamentarzysta.

Mentzen: Jaki interes ma w tym państwo polskie?

Jaki interes ma państwo polskie, żeby leczyć Ukraińców znajdujących się na Ukrainie? Jak długo będziemy płacić za leczenie Ukraińców w Polsce w sytuacji, kiedy nie ma pieniędzy na leczenie Polaków? – pytał Menzten, wskazując, że oczekuje od rządu odpowiedzi.

Mentzen podkreślił, że pomaganie Ukrainie ma sens o tyle, o ile pomaga temu państwu bronić się przed Rosją, ale nie leży w interesie Polski utrzymywanie części drugiego narodu na koszt polskich podatników.

