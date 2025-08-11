Banderowska symbolika i burdy na koncercie. Jest komunikat policji

Chodzi o koncert na koncercie na Stadionie Narodowym w Warszawie podczas którego grupa Ukraińców promowała banderowską symbolikę. W sobotę zagrał tam Białorusin, Max Korż, który jest popularny nie tylko w swoim kraju, ale także na Ukrainie i w Rosji.

Koncert na Stadionie Narodowym. Komunikat policji

W poniedziałek warszawska policja poinformowała, że podczas koncertu na Stadionie Narodowym zatrzymała 109 osób za liczne wykroczenia i przestępstwa. Chodzi m.in. o posiadanie narkotyków, naruszenie nietykalności cielesnej pracowników ochrony, posiadanie i wnoszenie środków pirotechnicznych, a także wdarcie się na teren imprezy masowej. Policjanci ukarali 50 osób mandatami na łącznie prawie 11,5 tys. zł. Do sądu skierowali 38 wniosków o ukaranie.

Prokuratura zajmie się banderowcami?

O szczegółach stołeczna policja napisała w komunikacie opublikowanym na swojej stronie internetowej oraz na platformie społecznościowej X.

"Policjanci ustalają wszystkie istotne szczegóły oraz osoby odpowiedzialne za pojawienie się na stadionie haseł mogących wyczerpywać znamiona czynu zabronionego. Zgromadzony w tej sprawie materiał dowodowy został już przesłany do prokuratury celem oceny prawno-karnej" – przekazano.

"Przed koncertem oraz w trakcie jego trwania, stołeczni policjanci wielokrotnie kontaktowali się z jego organizatorem, podejmując jednocześnie szereg działań prewencyjnych, w efekcie których nie doszło do eskalacji agresywnych zachowań osób znajdujących się na stadionie. Dzięki podjętym przez policjantów czynnościom nie było także konieczności interwencji policji na płycie boiska” – czytamy w komunikacie.

twitterCzytaj też:

Ukraińcy fetowali UPA na Stadionie Narodowym w Warszawie. Palade: Jest jeden plusCzytaj też:

Po skandalu z flagą UPA padła propozycja ws. Ukraińców. "Są w wieku poborowym"