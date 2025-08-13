Warszawa. Ukrainiec dźgnął Polaka nożem i uderzył kobietę w twarz

We wtorek wieczorem na warszawskiej Woli doszło do ataku z użyciem noża. Około godziny 20, przed jednym ze sklepów przy ulicy Okopowej, wywiązała się awantura pomiędzy dwoma mężczyznami.

Warszawa. Awantura na Woli

Dźgnięty nożem poszkodowany mężczyzna został przetransportowany do szpitala. Jak wynika z informacji portalu "Miejski Reporter", jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Policja zatrzymała sprawcę, który został umieszczony w areszcie.

Mundurowi prowadzą czynności mające na celu ustalenie szczegółowych okoliczności zdarzenia oraz motywów działania imigranta. Śledczy przesłuchują świadków i zabezpieczają materiał dowodowy.

Ukrainiec dźgnął nożem

Komenda Stołeczna Policji opublikowała informację na temat zdarzenia. Czytamy w niej: "wczoraj po godzinie 20:00 stołeczni policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące bójki przed jednym ze sklepów przy ulicy Okopowej na warszawskiej Woli. Z ustaleń policjantów wynika, że doszło tam do sprzeczki pomiędzy trzema osobami, w trakcie której 34-letni obywatel Ukrainy uderzył 38-letnią kobietę i zranił niebezpiecznym narzędziem 39-latka".

"Mężczyzna z powierzchowną raną brzucha, w stanie niezagrażającym jego życiu został przewieziony do szpitala. Zaledwie godzinę po zdarzeniu policjanci z Woli zatrzymali napastnika. Mężczyzna w chwili zatrzymania miał prawie 1,5 promila alkoholu w organizmie. 34-latkowi zostały przedstawione dwa zarzuty z art. 157 par. 1 k.k – naruszenie czynności ciała lub rozstrój zdrowia trwający powyżej dni siedmiu oraz z art. 157 par. 2 k.k – naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający poniżej siedmiu dni. Czynności w toku" – poinformowała policja.

