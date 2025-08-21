Ukraińcy będą świętować w Polsce Dzień Niepodległości

Warszawa, Lublin, Gdańsk, a także mniejsze ośrodki szykują koncerty, marsze, nabożeństwa i spotkania kulturalne. Organizatorzy zapowiadają, że wydarzenia mają być symbolem jedności i solidarności z narodem ukraińskim.

"Razem jesteśmy silni"

Największe wydarzenia zaplanowano 24 sierpnia w Warszawie. Uroczystości rozpoczną się na Placu Zamkowym o godzinie 17:00. "Ukraina walczy – my ją wspieramy. To nie tylko święto. To nasza jedność. (…) To nie będzie formalna uroczystość. To głos milionów Ukraińców, którzy każdego dnia walczą o prawo do życia w wolnym kraju", można przeczytać na stronie promującej zaplanowane na ten dzień uroczystości w stolicy.

Wydarzenie, jak zapewniają organizatorzy, ma być okazją dla mieszkających w Polsce Ukraińców do podziękowania żołnierzom za ich odwagę i poświęcenie oraz oddania hołdu poległym. Fundacja "Stand With Ukraine" oraz inicjatywa społeczna "Euromaidan-Warszawa" zaplanowali na ten dzień również wręczenie nagrody "Stand with Ukraine Awards", wyróżnienia ukraińskiego społeczeństwa obywatelskiego dla Polaków, którzy wspierają Ukrainę.

Podobne wydarzenia, zaplanowano w wielu innych miastach Polski, w tym w Lublinie, Gdańsku czy Krakowie.

Głos krytyków

Obchody, które w założeniu mają symbolizować solidarność, nie dla wszystkich są powodem do radości. W mediach społecznościowych pojawiają się pytania, dlaczego w rocznicę ukraińskiej niepodległości polskie miasta masowo dekorowane są niebiesko-żółtymi flagami, podczas gdy rocznice polskich świąt narodowych nie zawsze spotykają się z podobnym rozmachem.

Internauci przypominają, że w ubiegłym roku podczas wydarzenia śpiewano m.in. pieśń "Czerrwona Kalina", ukraińską pieśń wojskową będąca hymnem Strzelców Siczowych i jedną z popularnych pieśni w tzw. Ukraińskiej Powstańczej Armii (nazywa się ją czasem nieformalnym "hymnem UPA"). Przypominają również wydarzenia sprzed kilku tygodni w Warszawie, kiedy to podczas koncertu białoruskiego artysty Maxa Korża na Stadionie Narodowym doszło do kontrowersji związanych z promowaniem banderowskiej symboliki przez część ukraińskich uczestników wydarzenia.

34. rocznica odzyskania niepodległości

Dzień Niepodległości Ukrainy przypada w rocznicę uchwalenia Deklaracji Niepodległości przez Radę Najwyższą Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Nastąpiło to w 1991 roku i od tego czasu kraj uzyskał niezależność, występując z ZSRR. Pierwszymi krajami, które uznały ukraińską niepodległość, były Polska i Kanada; uczyniły to 2 grudnia 1991 roku.

24 lutego 2022 r. prezydent Rosji Władimir Putin wysłał wojska na Ukrainę w odpowiedzi na prośbę przywódców samozwańczych republik Donieckiej i Ługańskiej, które wcześniej Rosja uznała za niepodległe i podpisała z nimi umowy o współpracy i wzajemnej pomocy.

