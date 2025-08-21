Tajemnicze słowa Trumpa dot. wojny na Ukrainie. "Przed nami ciekawe czasy"

Ukraińskie siły powietrzne poinformowały, że minionej nocy Rosja wystrzeliła w kierunku Ukrainy 574 drony i 40 rakiet. Był to największy atak powietrzny w tym miesiącu. Jedna osoba zginęła, a 18 zostało rannych.

Jedna z rosyjskich rakiet trafiła w zakład dużego amerykańskiego producenta elektroniki w zachodniej części Ukrainy. To obiekt w pełni cywilny, niemający nic wspólnego z obronnością ani wojskiem.

Trump oskarża Bidena

Donald Trump opublikował w czwartek na swojej platformie społecznościowej Truth Social wpis, w którym porównał rosyjsko-ukraiński konflikt do... rywalizacji sportowej. "Bardzo trudno, jeśli nie niemożliwe, jest wygrać wojnę bez ataku na kraj najeźdźcy. To tak, jakby świetna drużyna sportowa miała fantastyczną obronę, ale nie mogła grać w ataku. Nie ma szans na zwycięstwo! Tak samo jest z Ukrainą i Rosją" – napisał prezydent USA.

"Nieuczciwy i rażąco niekompetentny Joe Biden nie pozwolił Ukrainie walczyć, tylko się bronić. Jak to się skończyło? Niezależnie od tego, jest to wojna, która nigdy nie miałaby miejsca, gdybym był prezydentem – zero szans" – stwierdził Trump, uderzając w swojego poprzednika. "Przed nami ciekawe czasy" – podsumował.

Trump zakończy wojnę?

Donald Trump chce zawrzeć porozumienie, które zakończy trwającą 3,5 roku wojnę, ale bez zaangażowania amerykańskich wojsk na Ukrainie. Większą odpowiedzialność za koszty pomocy Kijowowi prezydent USA chce przerzucić na europejskich sojuszników. Biały Dom oświadczył, że Waszyngton nie będzie kontynuował "wypisywania pustych czeków" na finansowanie obronności Ukrainy.

Europejscy planiści wojskowi rozważali już wcześniej rozmieszczenie amerykańskich myśliwców w Polsce i Rumunii w celu przeprowadzenia ataku, gdyby Rosja naruszyła zawieszenie broni, określając to jako "mechanizm zapobiegawczy”. Pomysł ten został jednak zawieszony z powodu braku wystarczającego zaangażowania ze strony USA i Europy.

