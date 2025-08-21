Nowe zadanie Rosji. Putin wydał rozkaz

Rosyjski prezydent Władimir Putin polecił Ministerstwu Obrony przygotowanie kursu dla Rosjan, zarówno wojskowych, jak i ochotników, w zakresie zestrzeliwania dronów przy użyciu broni gładkolufowej. Informuje o tym rosyjska agencja informacyjna TASS, powiązana z Kremlem

Broń gładkolufowa to strzelby różnego rodzaju, w szczególności półautomatyczne, jednolufowe, dwulufowe, z przepompownią i z wymiennymi lufami.

Putin nakazał również podjęcie do 1 października działań mających na celu przyspieszenie dostaw siatek maskujących dla rosyjskich żołnierzy, pozostających na pierwszej linii frontu wojny z Ukrainę oraz rozwiązanie kwestii wyposażenia pojazdów wojskowych, służących do ewakuacji rannych żołnierzy w systemy ochrony przed dronami.

Ponadto przywódca Kremla polecił urzędnikom zbadanie kwestii wysyłania lekarzy do szpitali na pierwszej linii frontu bez konieczności podpisywania przez nich kontraktu na służbę wojskową.

Każdego dnia ukraińskie drony atakują rosyjskie zakłady przemysłu zbrojeniowego, firmy mikroelektroniczne i radioelektroniczne o strategicznym znaczeniu dla rosyjskich sił zbrojnych, a także rafinerie ropy naftowej. Na przykład w nocy z 20 na 21 sierpnia siły ukraińskie zaatakowały rafinerię ropy naftowej w Nowoszachtyńsku w obwodzie rostowskim w Rosji.

Rosyjski dron rozbił się nad Polską

W nocy z wtorku na środę na pole kukurydzy w miejscowości Osiny w powiecie łukowskim (woj. lubelskie) spadł niezidentyfikowany obiekt, a następnie eksplodował. W kilku domach zostały wybite szyby, nikt nie odniósł obrażeń

Policjanci otrzymali zgłoszenie o godzinie 2 w nocy. Na miejscu znaleźli nadpalone szczątki metalowe i plastikowe o różnej wielkości, porozrzucane w promieniu kilkudziesięciu metrów.

Jak przekazał minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz obiektem, który rozbił się w Polsce był rosyjski dron.

– Rosja po raz kolejny prowokuje państwa NATO. Po incydentach dronowych, które miały miejsce w Rumunii, na Litwie, w Łotwie, po raz kolejny mamy do czynienia z rosyjskim dronem. To szczególny moment, kiedy trwają dyskusje o pokoju – powiedział na konferencji prasowej.

