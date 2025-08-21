Incydent w Osinach. Polska przekazała Rosji notę protestacyjną

Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Wroński poinformował o złożeniu noty protestacyjnej do ambasady Federacji Rosyjskiej w związku z incydentem w Osinach.

– W tej nocie Polska wskazuje, że Federacja Rosyjska naruszyła traktat o przyjaźni, współpracy z 1992 roku, także konwencję chicagowską o lotnictwie cywilnym z 1944 r., a także wiele praw zwyczajowych. Zdaniem MSZ to zdarzenie jest świadomą prowokacją ze strony Federacji Rosyjskiej, elementem wojny hybrydowej i kolejnym aktem wysoko nieprzyjaznym wobec Rzeczypospolitej Polskiej. A także wobec państw europejskich – powiedział Wroński.

Rzecznik wskazał, że Polska domaga się w nocie "wyjaśnienia tego incydentu i zaprzestania podobnego rodzaju prowokacyjnych działań".

– W opinii MSZ to zdarzenie podważa wiarygodność Federacji Rosyjskiej jako wiarygodnego uczestnika jakiegokolwiek procesu pokojowego i jako uczestnika wszelkich działań społeczności międzynarodowej – powiedział Wroński.

Rosyjski dron rozbił się nad Polską

W nocy z wtorku na środę na pole kukurydzy w miejscowości Osiny w powiecie łukowskim (woj. lubelskie) spadł niezidentyfikowany obiekt, a następnie eksplodował. W kilku domach zostały wybite szyby, nikt nie odniósł obrażeń

Policjanci otrzymali zgłoszenie o godzinie 2 w nocy. Na miejscu znaleźli nadpalone szczątki metalowe i plastikowe o różnej wielkości, porozrzucane w promieniu kilkudziesięciu metrów.

Jak przekazał minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz obiektem, który rozbił się w Polsce był rosyjski dron.

– – Rosja po raz kolejny prowokuje państwa NATO. Po incydentach dronowych, które miały miejsce w Rumunii, na Litwie, w Łotwie, po raz kolejny mamy do czynienia z rosyjskim dronem. To szczególny moment, kiedy trwają dyskusje o pokoju – powiedział na konferencji prasowej.

