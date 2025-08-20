Tajemnicza eksplozja na polu kukurydzy. 100 km od wschodniej granicy

Do tajemniczego zdarzenia doszło w nocy z wtorku na środę. Na pole kukurydzy w miejscowości Osiny w powiecie łukowskim spadł niezidentyfikowany obiekt, a następnie eksplodował. W kilku domach zostały wybite szyby, nikt nie odniósł obrażeń.

Osiny. Nieznany obiekt spadł i eksplodował w okolicy Łukowa

– W polu kukurydzy znaleźliśmy nadpalone elementy o różnej wielkości, porozrzucane w promieniu kilkudziesięciu metrów. Są to nadpalone szczątki metalowe i plastikowe – powiedział w rozmowie z TVN24 Marcin Józwik z łukowskiej policji.

Dodał, że funkcjonariusze obecni na miejscu sprawdzają teren.

Osiny położone są około 120 km od granicy z Ukrainą i 100 km od granicy z Białorusią.