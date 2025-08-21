Zaporowe warunki Rosji. Ławrow: Wszystko musi być omówione wcześniej

Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow oświadczył, że przywódca Kremla Władimir Putin jest gotowy spotkać się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, ale tylko wtedy, gdy "wszystkie kwestie wymagające omówienia na najwyższym szczeblu zostaną dokładnie przygotowane".

– Putin jest gotowy spotkać się z Zełenskim tylko wtedy, gdy wszystkie kwestie wymagające omówienia na najwyższym szczeblu zostaną dobrze omówione. Rosja popiera zasady gwarancji bezpieczeństwa przedłożone w Stambule w 2022 roku. Wszystko inne to daremny pomysł – wskazał.

Ławrow twierdził, że Kijów dąży do podważenia wysiłków pokojowych rzekomo podejmowanych przez Donalda Trumpa. Oskarżył również Europę o proponowanie interwencji zagranicznej na terytorium Ukrainy, nazywając ją "absolutnie nieakceptowalną dla Moskwy". Szef rosyjskiej dyplomacji podkreślił, że dla jego kraju "obecność obcych wojsk na Ukrainie jest dla całkowicie nie do przyjęcia".

"Kupują czas"

"Żadna niespodzianka. Ławrow mówi, że spotkanie Putin-Zełenski "tak", ale: – bez zachodnich wojsk na Ukrainie; – Rosja wśród gwarantów bezpieczeństwa Ukrainy (to absolutnie coś bez nazwy); – wszystkie kwestie sporne muszą być ustalone przed spotkaniem, łącznie z kwestią LEGALNOŚCI tego, kto będzie podpisywał ewentualne dokumenty, a Zełenski sam uznawał rozmowy z Moskwą za nielegalne. Czyli w rezultacie Ławrow mówi, że spotkania nie będzie. Wciąż kupują czas i najwyraźniej wiedzą, co z tym czasem chcą robić" – komentuje dziennikarka Kanału Zero Arleta Bojke.

Były szef OSW Adam Eberhardt wskazuje: "Wpierw Ławrow wylał kubeł zimnej wody na tych, co wierzyli, że Rosja zgadza się na gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, a teraz de facto wykluczył spotkanie Putin-Zełenski – uzależnił je od uzgodnienia kwestii spornych a zarazem podważył mandat Zełenskiego do zawarcia pokoju".

