Trump ma tylko jeden sposób, żeby zmusić Putina do negocjacji

Jak napisał w swoim artykule felietonista Politico Jonathan Martin, oczekiwanie hollywoodzkiego zakończenia wojny po kilku szczytach jest nierealistyczne. Po rozmowach na Alasce stało się jasne, że Rosji na razie nie grożą już surowe sankcje ze strony Stanów Zjednoczonych.

W tym kontekście Martin wyraził wątpliwość, czy planowane spotkanie Trumpa, Zełenskiego i Putina w ogóle odbędzie się bez groźby nałożenia dalszych sankcji na rosyjską gospodarkę.

"Bez tej presji i konsekwencji, jakie może przynieść bezczynność, Putin, uwolniony od żądania zawieszenia broni, będzie kontynuował wojnę i opóźniał działania dyplomatyczne” – stwierdził autor tekstu.

Sankcje wtórne bronią Trumpa

Dziennikarz pytał, dlaczego USA nie miałyby postawić ultimatum, że jeśli Putin nie weźmie udziału w spotkaniach do 15 września, Rosja będzie musiała zmierzyć się z falą nowych sankcji. Tym razem mógłby to być pełen pakiet sankcji wtórnych, które zostały zapisane w ustawie autorstwa senatorów Lindsey'a Grahama i Richarda Blumenthala, która nakłada je na partnerów handlowych Rosji

Dwupartyjny duet forsował swój projekt ustawy od miesięcy, ale Trump woli sam kształtować swoją politykę zagraniczną, niż pozwolić Kongresowi to robić. Trump ma jednak możliwość powołania się na artykuł 1, choć głównie w celu wywarcia nacisku dyplomatycznego. Amerykański prezydent mógłby dać do zrozumienia Putinowi, że nie zablokuje ustawy Grahama-Blumenthala, jeśli prezydent Rosji postawi go w niezręcznej sytuacji, odmawiając zasiadania przy stole negocjacyjnym z Zełenskim.

Dziennikarz podkreślił, że jeśli spotkanie Putina z Zełenskim nie zostanie zaplanowane do końca lata, okaże się, że Trump został oszukany. I równie oczywiste stanie się, że jego próby przekonania rosyjskiego prezydenta do zakończenia wojny spełzły na niczym.

Czytaj też:

Szanse na spotkanie Putina z Zełenskim są nikłe. Oto powodyCzytaj też:

Szczyt na Alasce. Trump zrobił Chinom wielką przysługę