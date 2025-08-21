Szijjarto: Węgry są gotowe zorganizować rozmowy Zełenskiego z Putinem

Jak dotąd Węgry dwukrotnie proponowały zorganizowanie rozmów pokojowych między Rosją a Ukrainą. Propozycja ta pozostaje w mocy. Poinformował o tym minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto, cytowany przez agencję Reuters.

Węgierski minister spraw zagranicznych odniósł się do doniesień medialnych, że Biały Dom rozważa Budapeszt jako miejsce ewentualnego trójstronnego spotkania prezydenta USA Donalda Trumpa, prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i przywódcy Rosji Władimira Putina.

– Jeśli zajdzie taka potrzeba, jesteśmy gotowi zapewnić odpowiednie, uczciwe i bezpieczne warunki do takich rozmów pokojowych. Będziemy szczęśliwi, jeśli będziemy mogli przyczynić się do sukcesu działań na rzecz pokoju – powiedział Szijjarto.

W oddzielnym komunikacie dyplomata zaprzeczył opublikowanym przez media doniesieniom, jakoby Trump rozmawiał z premierem Węgier Viktorem Orbanem, aby omówić przystąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej po spotkaniu z prezydentem Ukrainy i europejskimi przywódcami.

– Chcę jasno stwierdzić, że nie było takiego wezwania. Nie było. Kropka – powiedział Szijjártó.

Gdzie odbędą się rozmowy pokojowe?

Rzecznik prasowy Białego Dom Karoline Leavitt potwierdziła, że prezydent Rosji zgodził się na spotkanie z ukraińskim przywódcą. Leavitt zapewniła, że Stany Zjednoczone, chociaż nie wejdą w skład sił pokojowych stacjonujących na Ukrainie, to jednak zapewnią dla nich wsparcie. Odnosząc się do zgody Władimira Putina na spotkanie z Zełenskim rzecznik oceniła, że jest to rozpoczęcie "następnego etapu pokojowego".

Spotkanie Zełenskiego z Putinem mogłyby się odbyć na Węgrzech. Tę wersję podała agencja Reuters, powołując się na wysokiego rangą urzędnika administracji prezydenta USA. Jednocześnie prezydent Francji Emmanuel Macron stwierdził, że spotkanie mogłoby się odbyć w Genewie, podkreślając, że do tego typu rozmów potrzebny jest kraj neutralny.

Zamiast tego prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski stwierdził, że sprawiedliwie byłoby wybrać jeden z neutralnych krajów europejskich jako miejsce spotkania prezydentów Ukrainy i Federacji Rosyjskiej.

