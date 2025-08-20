Doradca Orbana odcina się Tuskowi. "Sfrustrowany atakuje przyjazny naród"

"Budapeszt? Może nie wszyscy to pamiętają, ale już w 1994 roku Ukraina otrzymała zapewnienia o integralności terytorialnej od USA, Rosji i Wielkiej Brytanii. W Budapeszcie. Może jestem przesądny, ale tym razem spróbowałbym znaleźć inne miejsce" – napisał Tusk na platformie X.

Szef rządu nawiązał w ten sposób do memorandum budapeszteńskiego, które zostało podpisane przez przywódców Ukrainy, Rosji, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych 5 grudnia 1994 r. Na jego mocy Ukraina pozbyła się swojego arsenału nuklearnego, podczas gdy Rosja, USA i Wielka Brytania udzieliły Kijowowi gwarancji bezpieczeństwa.

Portal Politco podał, że Biały Dom najchętniej zorganizowałby rozmowy trójstronne Trump-Zełenski-Putin w Budapeszcie.

Wpis polskiego polityka skomentował doradca premiera Węgier. "Donald Tusk wydaje się być zdenerwowany, że nie został zaproszony na rozmowy w Waszyngtonie. W swojej frustracji atakuje naród, z którym Polska łączy długotrwała przyjaźń – dokładnie w dniu, w którym my Węgrzy świętujemy powstanie naszego państwa. Co jego polscy przodkowie pomyśleliby o takim zachowaniu?" – zastanawia się Balazs Orban.

Spotkanie Trump-Putin-Zełenski w Budapeszcie?

W poniedziałek prezydent USA Donald Trump spotkał się w Białym Domu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, grupą przywódców krajów europejskich (Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch i Finlandii) oraz szefami NATO i Komisji Europejskiej. Rozmowy dotyczyły negocjacji pokojowych z Rosją i gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.

We wtorek Trump ogłosił, że odbył rozmowę telefoniczną z Putinem i rozpoczął organizację spotkania między nim a Zełenskim. Następnie, według amerykańskiego przywódcy, powinien odbyć się szczyt trójstronny: USA-Rosja-Ukraina. Według agencji Reuters taką kolejność negocjacji zaproponował sam Putin.

Czytaj też:

Trump porównał Teksas i Krym. "Leży na środku oceanu"Czytaj też:

"Byłam wściekła". Mosbacher krytykuje liberalne media