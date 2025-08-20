Trump porównał Teksas i Krym. "Leży na środku oceanu"

Donald Trump powiedział w rozmowie z dziennikarzami, że Krym jest "ogromny, wielkości Teksasu czy podobnego stanu, pośrodku oceanu i jest przepiękny".

Teksas ma powierzchnię ponad 695 tys. kilometrów kwadratowych, podczas gdy Krym ma około 27 tys. kilometrów kwadratowych, co oznacza, że stan USA jest około 26 razy większy – odnotowuje niezależny portal The Moscow Times.

Ukraina nie odzyska Krymu i nie wejdzie do NATO. "Obie opcje są niemożliwe"

Prezydent USA podzielił się również swoimi przemyśleniami na temat kontroli nad okupowanym przez Rosję Krymem. – Gdybym oddał tę ziemię, byłbym na pierwszych stronach wszystkich gazet przez następne 20 lat. Kiedy Obama ją oddał, nawet o tym nie wspominają – ocenił.

Jednocześnie wezwał prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego do większej ustępliwości w potencjalnych negocjacjach z przywódcą Rosji Władimirem Putinem i do porzucenia pomysłu o odzyskaniu Krymu. – Obie te opcje są niemożliwe – powiedział Trump, odnosząc się do zwrotu Krymu Ukrainie i członkostwa tego kraju w NATO.

Trump o szczycie na Alasce: Jadę do Rosji

Przed ostatnim spotkaniem z Putinem Trump stwierdził, że jedzie do Rosji i "wróci do Stanów Zjednoczonych" po szczycie, mimo że spotkanie odbyło się na terytorium USA w Anchorage na Alasce. Było to pierwsze bezpośrednie spotkanie przywódców Stanów Zjednoczonych i Federacji Rosyjskiej od początku agresji Moskwy na Ukrainę, która trwa od 24 lutego 2022 r.

Szczyt zakończył się bez przełomu w sprawie rozwiązania tego najbardziej krwawego konfliktu w Europie od czasu zakończenia II wojny światowej i upadku hitlerowskich Niemiec w 1945 r. Trump i Putin wystąpili na konferencji prasowej, na której nie było mowy ani o zawieszeniu broni, ani jakimkolwiek porozumieniu dającym szansę na szybkie przerwanie działań zbrojnych.

Obecnie trwają przygotowania do bilateralnego spotkania Zełenski-Putin, a także trójstronnych rozmów pokojowych Trump-Zełenski-Putin. Toczą się również negocjacje dotyczące zakończenia wojny.

Czytaj też:

Tusk: Budapeszt? Spróbowałbym znaleźć inne miejsce