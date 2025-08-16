"Zełenski odmówił". Co dalej po szczycie na Alasce?

W piątek prezydenci USA i Rosji, Donald Trump i Władimir Putin, spotkali się w amerykańskiej bazie wojskowej Elmendorf-Richardson w Anchorage na Alasce. Rozmowy, które trwały niespełna 3 godziny, nie przyniosły przełomu.

Po spotkaniu w Anchorage Trump zadzwonił do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i powiedział mu, że Putin chce całego Donbasu w zamian za porozumienie pokojowe – napisał Bloomberg. Według Reutersa Zełenski odmówił.

Propozycja Putina: Donbas za zamrożenie linii frontu

"Financial Times" i "New York Times" podały, że Putin w rozmowie z Trumpem zażądał przejęcia całego Donbasu, czyli obwodów donieckiego i ługańskiego na wschodzie Ukrainy, proponując w zamian zamrożenie linii frontu w obwodach chersońskim i zaporoskim.

Według agencji AFP Trump zaoferował Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa podobne do artykułu 5. NATO, ale bez formalnego członkostwa w Sojuszu. Propozycja miała paść podczas sobotniej rozmowy prezydenta USA z Zełenskim.

Trump zmienił zdanie. Chce szybkiego porozumienia pokojowego, nie zawieszenia broni

Przed szczytem na Alasce Trump oświadczył, że "będzie niezadowolony", jeśli Putin nie zgodzi się na zawieszenie broni na Ukrainie. Po spotkaniu Trump napisał na portalu Truth Social, że najlepszym sposobem na zakończenie wojny jest przejście od razu do porozumienia pokojowego, a nie zawieszenie broni, które "często nie wytrzymuje próby czasu".

Władze w Kijowie stoją na stanowisku, że zawieszenie broni powinno być warunkiem wstępnym do rozpoczęcia rokowań pokojowych.

W poniedziałek Zełenski przylatuje do Waszyngtonu na rozmowy z Trumpem. Według "NYT" w spotkaniu wezmą udział także europejscy przywódcy.

Poprzednia wizyta prezydenta Ukrainy w Białym Domu zakończyła się dyplomatyczną katastrofą – Zełenski i Trump pokłócili się przed kamerami.

