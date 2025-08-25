Minister rolnictwa o wecie prezydenta: Można zatęsknić za Dudą

Prezydent Karol Nawrocki poinformował w poniedziałek, że nie podpisał nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Swoją decyzję motywował między innymi tym, że świadczenie 800 plus powinni otrzymywać tylko ci Ukraińcy, którzy pracują w Polsce.

– Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy nie dokonuje tej korekty, wokół której toczyła się debata publiczna. Ja swojego zdania nie zmienię i uznaję, że 800 plus powinno przynależeć tylko tym Ukraińcom, którzy podejmują się wysiłku pracy w Polsce – powiedział prezydent.

Weto prezydenta ws. pomocy Ukrainie. Krajewski już tęskni za Dudą

Minister rolnictwa Stefan Krajewski, komentując weto Nawrockiego stwierdził w Polsat News, że "można czasem już i pewnie zatęsknić za prezydentem Dudą, bo jednak w kluczowych kwestiach, ustawach tego weta nie było".

– Dzisiaj z jednej strony słyszeliśmy o tym, jakie to propozycje będzie składał pan prezydent i je składa, ale z drugiej strony wetuje to, co tak naprawdę jest odpowiedzią na oczekiwania przedsiębiorców, rolników – dodał.

Wizyta Nawrockiego w Białym Domu. "Kolejny raz nie zostanie zaproszony"?

Szef resortu zasugerował, że Nawrocki z powodu tej decyzji może przestać być zapraszany do Białego Domu, w którym 3 września spotka się z Donaldem Trumpem.

– Dzisiaj nie wiem, czy pan prezydent będzie mocno zdziwiony, kiedy kolejny raz nie zostanie zaproszony do Białego Domu, bo tam się dyskutuje o tym, jak zakończyć trwającą wojnę w Ukrainie. Te decyzje na pewno sytuacji Ukraińców nie poprawiają – argumentował.

Krajewski podkreślił, że chodzi także o obywateli Ukrainy, "którzy tutaj są, pracują". – To jest około miliona Ukraińców, którzy dzisiaj mogą obawiać się o przyszłość już od września – dodał.

Zawetowana przez prezydenta nowela zakładała również przedłużenie ochrony tymczasowej udzielanej obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną do 4 marca 2026 r. Obecnie okres, w którym pobyt obywateli Ukrainy korzystających z ochrony tymczasowej jest uznawany za legalny, kończy się 30 września 2025 r.

Czytaj też:

Miller o decyzji Nawrockiego: Zrobił to, na co wielu nie miało odwagiCzytaj też:

Nawrocki wetując ustawę wyłączył Ukrainie internet Starlink? Bogucki zaprzecza