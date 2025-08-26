Szokujące słowa szefa Związku Ukraińców. Rzecznik Nawrockiego reaguje

Prezydent Karol Nawrocki zawetował w poniedziałek ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy. Prezes Związku Ukraińców w Polsce, Mirosław Skórka ocenił wczoraj w TVP Info, m.in. że "jeżeli będziemy realizować model państwa nacjonalistycznego, to jest to model, który bardzo mocno proponuje nam Moskwa i Kreml". Stwierdził też, że weto Karola Nawrockiego "to jest destrukcyjne działanie pana prezydenta i jego środowiska. "To jest de facto realizacja polityki Kremla, a nie Polski"– ocenił.

Rzecznik prezydenta reaguje na słowa Skórki

Na słowa Mirosława Skóry zareagował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, który zwrócił uwagę, że "od wczoraj pojawia się w mediach prezes Związku Ukraińców w Polsce pan Mirosław Skórka, bezczelnie manipulując i obrażając prezydenta RP Karola Nawrockiego".

twitter

Rafał Leśkiewicz zwrócił uwagę, że Mirosław Skórka "mówi o nacjonalistycznym nastawieniu pana prezydenta i wpisywaniu się swoimi decyzjami w politykę Kremla". "Cóż za obłuda i najdelikatniej mówiąc brak wyczucia! To Karol Nawrocki, jeszcze jako prezes IPN, został wpisany przez władze Federacji Rosyjskiej na listę osób ściganych przez putinowski reżim za usuwanie sowieckich obiektów propagandowych" – przypomniał.

Rzecznik prezydenta podkreślił, że "tendencje nacjonalistyczne od dawna są silne i coraz mocniejsze na Ukrainie, także wśród Ukraińców mieszkających w Polsce". "To ukraiński nacjonalizm spod znaku zbrodniarza Stepana Bandery doprowadził do ludobójstwa, mordu dokonanego na ponad 100 tys. polskich kobiet, dzieci i starców. Dziś ci zbrodniarze są traktowani na Ukrainie jak bohaterowie, podczas gdy szczątki naszych pomordowanych rodaków leżą w bezimiennych dołach śmierci. Władze Ukrainy nie pozwalają na systemowe rozpoczęcie prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych" – zwrócił uwagę.

Rafał Leśkiewicz ocenił, że "pan Skórka chce nas uczyć patriotyzmu". "Nas Polaków, którzy po 123 latach niewoli wywalczyli w 1918 r. wolność okupioną krwią tysięcy ofiar" – dodał.

Rzecznik prezydenta przypomniał prezesowi Związku Ukraińców w Polsce "o polskiej wiktorii i pokonaniu bolszewików w bitwie warszawskiej 1920 roku". "A później walce z sowieckim zniewoleniem w trakcie II wojny światowej. Z kolei po 1945 roku, gdy staliśmy się, przez kolejne 45 lat, krajem zależnym od Związku Sowieckiego o naszej ofiarnej walce, by odzyskać suwerenność" – napisał.

Zaznaczył, że "po wypowiedziach pana Skórki strzeliły korki od szampana na Kremlu".

"Słowa prezesa Związku Ukraińców w Polsce wpisują się w narrację polityczną Kremla i nie sądzę, aby podzielali je Ukraińcy mieszkający w naszym kraju. Te słowa to wyraz osobistych fobii i uprzedzeń, szkodzących relacjom polsko-ukraińskim. To także dowód na kompletny brak wdzięczności za udzieloną przez Polskę pomoc po agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę w 2022 roku" – zakończył Rafał Leśkiewicz.

