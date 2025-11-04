Nawrocki przedstawił nowy projekt. Zaskakujący mechanizm

Prezydent złożył podpis podczas spotkania z seniorami w Sochaczewie. Projekt ustawy zostanie następnie złożony w Sejmie. Zakłada on wprowadzenie w przyszłym roku podwyżki minimalnej emerytury o 150 zł. 13. i 14. emerytura również mają wzrosnąć o 150 zł, a ich podwyżki na takim poziomie mają być gwarantowane ustawą. Prezydencki projekt to realizacja jednej z obietnic złożonych przez Karola Nawrockiego w kampanii wyborczej.

O co chodzi w prezydenckim projekcie?

Jak jednak tłumaczy portal money.pl minimalna waloryzacja 150 zł proponowana przez prezydenta „to tak naprawdę mikroświadczenie”, czyli – jak czytamy – 14. emerytura plus jedna trzecia. „Nie jest więc prostą podwyżką o zaprogramowaną wcześniej kwotę, a będzie liczona oddzielnie od emerytury czy renty” – podkreśla portal.

Serwis podaje przykład przyszłego roku – wówczas minimalna emerytura ma wzrosnąć zgodnie z ustawowym wskaźnikiem waloryzacji. Rząd obecnie prognozuje, że będzie to 4,9 proc. Jednak w tych przypadkach, kiedy kwota podwyżki będzie niższa od 150 zł, ZUS doda nowe mini świadczenie.

„Najlepiej ten mechanizm pokazać na przykładzie emerytury minimalnej, która zgodnie z ogólnym wskaźnikiem waloryzacji wzrośnie w przyszłym roku o 92 zł, ale jeśli propozycja prezydenta wejdzie w życie, to ZUS doda emerytowi 58 zł. Czyli w ciągu roku emeryt z emeryturą minimalną dostanie dodatkowo ponad waloryzację 695 zł” – czytamy.

Kancelaria Prezydenta RP podkreśla, że „dzięki projektowi prezydenckiemu minimalna emerytura w 2026 roku wyniesie ponad 2000 zł i będzie co najmniej na poziomie około 2030 zł".

Money.pl wyjaśnia, że „pomysł prezydenta przewiduje, że rosną nie tylko emerytury minimalne, ale wszystkie, których waloryzacja byłaby niższa niż 150 zł”, co oznacza, że wyrównanie dostaną emeryci i renciści, których świadczenie jest niższe niż 3060 zł. W przypadku tych z najwyższymi świadczeniami byłoby ono kilkuzłotowe.

Kto najbardziej skorzysta na projekcie "Godna emerytura"?

Rozmówca z rządu, z którym rozmawiał portal, przestrzega przed potencjalnymi efektami ubocznymi prezydenckiego projektu.

„Jeśli projekt nie zakłada tu jakiegoś bufora, to liczba uprawnionych do 14. emerytury w jej pełnym lub niepełnym wymiarze spadnie, bo tam jest kryterium dochodowe w postaci wysokości świadczenia. Innymi słowy, po przekroczeniu kwoty 2900 zł świadczenie jest obniżane zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Z drugiej strony najbardziej skorzystają na tym ci, którzy teraz przechodzą na emeryturę rolniczą, która jest wyliczana od emerytury podstawowej, co stanowi 90 proc. emerytury minimalnej” – powiedział.

Prezydencki projekt został zapisany w tak skomplikowanej formie, by uniknąć zarzutów o niekonstytucyjność.

