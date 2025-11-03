"Odważ się, to też jest siła". Nawrocki wystąpił w wyjątkowym spocie z Lewandowskim

Listopad uznawany jest za miesiąc solidarności z mężczyznami zmagającymi się z nowotworami gruczołu krokowego oraz rakiem jąder. Prowadzona jest wtedy coroczna akcja „Movember”. Jej celem jest zwiększenie świadomości na temat męskiego zdrowia. Nazwa akcji jest połączeniem angielskich słów moustache (wąsy) i November (listopad).

Nawrocki w spocie z gwiazdami sportu i show-biznesu

Wideo poświęcone badaniom profilaktycznym dla mężczyzn opublikował kapitan reprezentacji Polski w piłce nożnej Robert Lewandowski.

– W sporcie uczymy się walczyć, dbać o ciało, o formę. Ale prawdziwa siła to też troska o zdrowie, o siebie i o innych. Listopad to także miesiąc świadomości raka prostaty i jąder. Badania trwają kilka minut, a mogą uratować życie. Zrób to dla siebie, zrób to dla swoich bliskich. Bo silny mężczyzna, to taki, który nie boi się zadbać o swoje zdrowie – mówi piłkarz w opublikowanym spocie.

W nagraniu wziął udział prezydent Karol Nawrocki.

– Odważ się, to też jest siła – zwrócił się do mężczyzn.

W nagraniu wideo wystąpili jeszcze: Bartosz Zmarzlik, Bartosz Kurek, Robert Makłowicz, Tomasz Fornal, Piotr Małachowski, Borys Szyc i Jakub Błaszczykowski.

W Polsce nowotwór jądra jest najczęstszym rakiem złośliwym u młodych mężczyzn, szczególnie w wieku 15-35 lat. Rocznie diagnozuje się około 1000-1100 nowych przypadków. Przy wczesnym wykryciu wskaźnik wyleczenia wynosi ponad 95 proc.

Obecnie u ponad 20 tys. pacjentów rocznie wykrywany jest nowotwór prostaty. Każdego roku umiera ponad 5 tys. z nich. Często rozwija się latami bezobjawowo. Ryzyko zachorowania na raka prostaty wzrasta znacząco po 50. roku życia.

