Tym politykom Polacy ufają najbardziej. Są wyniki nowego sondażu

Zaufanie do prezydenta Karola Nawrockiego zadeklarowało 54 proc. respondentów. To o 3 pkt proc. mniej niż miesiąc temu. O 5 pkt proc. (do 31 proc.) wzrósł odsetek ankietowanych, którzy nie ufają głowie państwa.

Drugie miejsce zajmuje ex aequo aż trzech polityków: wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL), wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski (KO) oraz prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski (KO). Uzyskali oni wyniki na poziomie 44 proc. deklaracji zaufania oraz odpowiednio: 28 proc., 31 proc. i 41 proc. badanych deklaruje do nich brak zaufania.

Na trzeciej pozycji, także ex aequo, znaleźli się wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak (Konfederacja) oraz premier Donald Tusk (KO). Obu politykom ufa po 39 proc. badanych. Krzysztofowi Bosakowi nie uda 30 proc. badanych, zaś premierowi Tuskowi aż 48 proc. Oznacza to, że odsetek badanych, mających zaufanie do premiera, zwiększył się o 3 pkt proc., a o 4 pkt proc. zmalała liczba osób o negatywnym nastawieniu do szefa rządu.

Na kolejnych miejscach w sondażu zaufania do polityków zestawieniu znaleźli się były marszałek Sejmu Szymon Hołownia (38 proc. zaufania i 39 proc. nieufności) oraz Sławomir Mentzen (37 proc. zaufania i 39 proc. nieufności).

Tym politykom Polacy ufają najmniej

Największą nieufność badanych budzi prezes PiS Jarosław Kaczyński (58 proc.). Liderowi największej partii opozycyjnej ufa 28 proc. respondentów. Ponad połowa ankietowanych nie ufa byłemu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu (PiS) oraz Grzegorzowi Braunowi (Konfederacja Korony Polskiej): odpowiednio – 52 proc. i 51 proc.

Sondaż zrealizowano w dniach 6-17 listopada na liczącej 992 osób reprezentatywnej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski wylosowanej z rejestru PESEL (w tym 60,1 proc. metodą CAPI, 23 proc. CATI i 16,9 proc. CAWI).

