Czy Sikorski powinien zastąpić Tuska? Są wyniki sondażu

Od pewnego czasu pojawiają się głosy, że scenariusz zastąpienia Donalda Tuska na stanowisku premiera Radosławem Sikorskim mógłby zostać zrealizowany jeszcze przed wyborami w 2027 r. Co sądzą o tym Polacy?

Jak wynika z sondażu United Serveys dla Wirtualnej Polski, 44,6 proc. ankietowanych jest przeciwnych zastąpieniu Tuska Sikorskim. 24,8 proc. odpowiedziało "raczej nie", a 19,8 proc. – "zdecydowanie nie".

33,1 proc. respondentów wyraziło poparcie dla takiego posunięcia: 10 proc. odpowiedziało "zdecydowanie tak", a 23,1 proc. "raczej tak". Duża grupa jest niezdecydowana (22,3 proc.).

Sikorski premierem za Tuska? Nie chcą tego ani wyborcy KO, ani PiS i Konfederacji

Zamianie Tuska na Sikorskiego sprzeciwia się 51 proc. wyborców koalicji rządzącej. 33 proc. tej grupy poparłoby taki ruch, a 16 proc. nie wyraziło jasnego zdania.

Powierzenie Sikorskiemu teki premiera popiera 32 proc. badanych z grupy zwolenników opozycji. 46 proc. wyborców Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji jest temu przeciwnych. 22 proc. z tej grupy to osoby niezdecydowane.

Porażka w prawyborach prezydenckich i awans na wicepremiera

Radosław Sikorski pełni funkcję szefa MSZ od 13 grudnia 2023 r. W wyniku przeprowadzonej w lipcu br. rekonstrukcji rządu Sikorski awansował na stanowisko wicepremiera.

Wcześniej, w listopadzie 2024 r. Sikorski przegrał z Rafałem Trzaskowskim prawybory prezydenckie w Platformie Obywatelskiej. Następnie w czerwcu br. Trzaskowski przegrał wybory prezydenckie z Karolem Nawrockim, wówczas prezesem IPN. Nawrocki został zaprzysiężony na prezydenta 6 sierpnia br.

W najnowszym rankingu zaufania do polityków, który IBRiS zrealizował dla Onetu, Sikorski zajmuje drugie miejsce, za Nawrockim, który utrzymuje pozycję lidera. Tusk jest dopiero piąty.

