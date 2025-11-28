Nawrocki czy Trzaskowski? Tak dziś zagłosowaliby Polacy

Instytut Badań Pollster zapytał Polaków w sondażu na zlecenie „Super Expressu” o to, na kogo dziś zagłosowaliby, gdyby w najbliższą niedzielę doszło do wyborów prezydenckich, a kandydaci byliby ci sami?

Karol Nawrocki czy Rafał Trzaskowski? Tak dziś zagłosowaliby Polacy

Na Karola Nawrockiego zagłosowałoby 50,06 proc. ankietowanych, a na Rafała Trzaskowskiego – 49,94%. Różnica między kandydatami wyniosłaby tylko 0,12 pkt proc.

W drugiej turze wyborów prezydenckich, która odbyła się 1 czerwca, kandydat wspierany przez PiS Karol Nawrocki zdobył 10 606 877 głosów (50,89 proc.), a kandydat KO Rafał Trzaskowski otrzymał 10 237 286 głosów (49,11 proc.).

Politolog skomentował wyniki sondażu

Wyniki sondażu skomentował dla gazety politolog, prof. Kazimierz Kik. Jego zdaniem wyniki obrazują aktualny stan sytuacji politycznej w kraju.

– Polska jest podzielona na dwie połowy. Nie ma równowagi, tylko układ dwóch sił. Wybór jest tylko: Koalicja Obywatelska albo Prawo i Sprawiedliwość, dwa wrogie obozy. Polska jest zatem w pewnym politycznym paraliżu. Najgorsze jest to, że liderzy tych dwóch ugrupowań nie dostrzegają, czym jest racja stanu Polski – powiedział.

Zdaniem politologa “mamy zatem obraz Polski wewnętrznie skłóconej, partyjnej”.

– I szkoda tylko jednego – że ten układ sił opiera się na ugrupowaniach, które wyrosły z Solidarności, a przecież Solidarność była nadzieją dla Polski, przyniosła pozytywny nurtu. Nie miałbym nic przeciwko takiemu wynikowi badania, gdyby obie partie miały poczucie odpowiedzialności za Polskę, a nie za interesy partyjne. Niech się dzielą na pół, tylko niech współpracują. A tymczasem nawet w polityce zagranicznej – PiS chce współpracować z USA, a KO z Unią Europejską – tłumaczył.

Podkreślił, że jeszcze długo nie wyjdziemy z tego impasu.

Badanie zostało zrealizowane przez Instytut Badań Pollster w dniach 15-17 listopada 2025 roku metodą CAWI na próbie 1003 dorosłych Polaków.

