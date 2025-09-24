Nawrocki ujawnił, o czym rozmawiał z Trumpem. "USA są z Polską"

Od niedzieli prezydent Karol Nawrocki przebywa z wizytą w Stanach Zjednoczonych w związku jubileuszową, 80. sesją Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. We wtorek polski przywódca wygłosił przemówienie na forum ONZ, a także spotkał się ze swoim amerykańskim odpowiednikiem Donaldem Trumpem.

– Moje wczorajsze spotkanie z Donaldem Trumpem odnosiło się do wystąpienia prezydenta, które wzbudziło zainteresowanie opinii publicznej na całym świecie. Przekazałem prezydentowi Trumpowi, że było to świetne wystąpienie. Pan prezydent Trump nawiązał oczywiście do sytuacji w Polsce, Europie Środkowej, przekazał mi – stale to robi, od naszego pierwszego spotkania, poprzez kolejne rozmowy telefoniczne – że USA są z Polską – powiedział Nawrocki podczas środowego spotkania z dziennikarzami w Nowym Jorku. – Bardzo się cieszę z naszej głębokiej, ważnej, opartej na wartościach relacji pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi. Było to bardzo miłe spotkanie – podkreślił.

– Byliście państwo świadkami naszego spotkania w Białym Domu. Już wówczas prezydent Trump zapewniał, że jest mocno po stronie Polski. Dla nas to oczywiście są dobre informacje i utrzymanie, czy być może – wierzę w to – zwiększenie komponentu wojsk amerykańskich w Polsce. To dobra informacja dla całego regionu Europy Środkowej, co potwierdzili moi koledzy prezydenci z państw bałtyckich – kontynuował.

Nawrocki o możliwym spotkaniu z Zełenskim w Kijowie

Prezydent został także zapytany o możliwe spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Kijowie.

– Oczywiście spotkanie w Kijowie z prezydentem Zełenskim w tym aktywnym czasie mojej dyplomacji jest możliwe. Teraz kończę pierwszy miesiąc spotkań w Europie i na świecie. To naturalne, że spotkam się z prezydentem Zełenskim – odparł.

– W Nowym Jorku z prezydentem Zełenskim rozmawialiśmy krótko, była to wymiana uprzejmości i takie przekazanie świadomości mojej i prezydenta Zełenskiego, z czym się zmagamy i my Polacy, i inne kraje w Europie Środkowej, i z czym się zmaga Ukraina – dodał.

