Nawrocki spotkał się z Trumpem. "Rozmowa w cztery oczy"

Jak przekazał reporter Polsat News Piotr Witkowski, prezydent Karol Nawrocki spotkał się ze swoim amerykańskim odpowiednikiem Donaldem Trumpem. "Do rozmowy w cztery oczy doszło we wtorek" – poinformowano.

Wcześniej Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej opublikował na platformie X wspólne zdjęcie Karola i Marty Nawrockich oraz Donalda i Melanii Trump. "Prezydent Karol Nawrocki wraz z Małżonką podczas spotkania z Prezydentem D. Trumpem i jego Małżonką w Nowym Jorku. Relacje polsko-amerykańskie w dobrych rękach" – napisał polityk. Nie ujawnił jednak, czy doszło do rozmowy między przywódcami i czego ona dotyczyła.

Nawrocki w ONZ: To ostatni moment na podjęcie konkretnych działań

Od niedzieli Karol Nawrocki przebywa z wizytą w Stanach Zjednoczonych w związku jubileuszową, 80. sesją Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Prezydent wskazał, że dotychczasowy ład międzynarodowy kruszeje na naszych oczach. Z tego właśnie względu, tłumaczył, "musimy spojrzeć na obecną sytuację jak na pole walki o zasady, których przestrzeganie może zdecydować o przyszłości naszej cywilizacji". – Myślę, że to właściwie ostatni moment na podjęcie konkretnych działań – podkreślił.

Nawiązał do niedawnego incydentu, kiedy rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Przekonywał, że były to celowe działania. – W konsekwencji Polska po raz pierwszy od II wojny światowej była zmuszona do otworzenia ognia do wrogich obiektów nad naszym terytorium – zauważył.

Zapewniał że Polska wspiera prace Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości oraz Międzynarodowego Trybunału Karnego i popiera ideę ustanowienia specjalnego trybunału ad hoc, który osądziłby sprawców agresji. – Żadne wojny nie mogą się bowiem agresorom opłacać, także pod względem ekonomicznym – zaznaczył.

