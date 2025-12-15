Tusk czy Braun? Prezydent: On bardziej szkodzi Polsce

O Grzegorza Brauna i Donalda Tuska prezydent Karol Nawrocki został zapytany w rozmowie z Wirtualną Polską.

Prezydent został zapytany o Brauna i Tuska. Wskazał, kto bardziej szkodzi Polsce

Na pytanie, który z wymienionych polityków jest lepszy, prezydent odparł pytaniem: "W czym?". Kiedy dziennikarz odparł, że chodzi o potencjalną wizję współpracy, Karol Nawrocki zadeklarował, że będzie współpracował z każdym rządem.

– Odpowiadając na takie pytanie, trzeba zachować pragmatyzm. Donald Tusk jest dziś premierem, więc – w mojej ocenie, w obecnej sytuacji – szkodzi Polsce bardziej. To jego polityka prowadzi do kryzysów: w polskich finansach publicznych, w służbie zdrowia oraz w potencjale Polski na arenie międzynarodowej. To pytanie należy więc odnosić do realnych możliwości obu polityków w tym momencie – dodał.

Nawrocki: Będę współpracował z każdym rządem

Tu dziennikarz zwrócił uwagę, że po wyborach w 2027 roku może okazać się, że realne możliwości Tuska będą wyraźnie mniejsze niż Grzegorza Brauna, "potencjalnego koalicjanta PiS i Konfederacji". W odpowiedzi na takie stwierdzenie Nawrocki podkreślił, że w demokratycznych wyborach to Polacy decydują. – Nie funkcjonuję w polityce partyjnej, nie wypowiadam się o wynikach poszczególnych partii – oświadczył.

"Serce chyba jednak szybciej bije do tej strony, która poparła obywatelskiego kandydata na prezydenta" – zauważył dziennikarz. – Oczywiście – nie ukrywał prezydent, po czym dodał: "Dlatego też uważam, że dzisiejszy rząd doprowadza do kolejnych kryzysów, nie spełnia własnych obietnic i jest po prostu złym rządem. Konsekwentnie nazywam premiera Donalda Tuska najgorszym premierem w Polsce po 1989 roku. Będę współpracował z każdym rządem – oby tylko z lepszym".

W tym samym wywiadzie prezydent Karol Nawrocki odniósł się również do relacji z Ukrainą i zaplanowanej na piątek wizyty prezydenta tego kraju Wołodymyra Zełenskiego w Polsce.

