Pilne posiedzenie rządu. Chodzi o kluczową kwestię

Parlamentarzysta poinformował na antenie Polsat News, że ministrowie mają przedyskutować sprawę przyszłorocznego budżetu państwa.

– Dzisiaj ma się robocza Rada Ministrów. Nieformalna, bo zawsze są to tak kształtowane te budżety i dyskusje – podkreślił.

Co z akcyzą na alkohol?

Poseł Nowej Lewicy stwierdził również, że należy podnieść akcyzę na alkohol.

– Jako przedstawiciel Lewicy mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że akcyza na alkohol powinna być wyższa, ponieważ alkohol jest zbyt łatwo dostępny, a jedną z metod na walkę z alkoholizmem jest ograniczanie dostępu do alkoholu – powiedział Tomasz Trela.

Odnosząc się do podwyżek akcyzy na alkohol, polityk stwierdził, że jest to obszar, w przypadku którego podniesienie podatków nie będzie miała negatywnego wpływu na polskie społeczeństwo. – Tam, gdzie te oszczędności będą możliwe, to będą się znajdywały, ale na pewno nie będzie oszczędzania na ochronie zdrowia, na obronności. Na pewno też na to, za co odpowiada Lewica, czyli cały ten sektor społeczno-socjalny. Tutaj cięć żadnych nie będzie – powiedział

Poseł Lewicy odpowiada Błaszczakowi: Nie kupuję takiej argumentacji

Tomasz Trela podkreślił, że państwo potrzebuje wzrostu dochodów ze względu na sytuację za wschodnią granicą.

Jak zaznaczył poseł Nowej Lewicy, Ministerstwo Cyfryzacji pracuje nad podatkiem cyfrowym. Przeciwnicy nowej daniny argumentują, że odbije się negatywnie na polskich przedsiębiorcach. Szef klubu PIS Mariusz Błaszczak stwierdził, że będziemy mogli wprowadzić taki podatek "jeśli będziemy mieli broń atomowa".

– Nie kupuję takiej argumentacji, bo to jest bojaźliwość PiS-u. Donald Trump może powiedzieć największą głupotę, a PIS zawsze będzie bić brawo. Nie na tym polega suwerenność piątego co do wielkości kraju Unii Europejskiej – stwierdził Trela. – Mamy prawo kształtować swoją politykę socjalną i obciążać podatkami tych, którzy tych podatków nie płacą. Nie godzę się na to, żeby sektor bankowy łupił Polaków i zarabiał 50 miliardów rocznie i się w żaden sposób nie mógł z państwem dzielić – dodał.

