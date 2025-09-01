"Widzi to coraz bardziej". Wiper o tym, co boli Kaczyńskiego

Poseł Konfederacji Przemysław Wipler zapytany został o Jarosława Kaczyńskiego w wywiadzie dla Interii.

Wipler o strategii Kaczyńskiego

Chodziło o różnego rodzaju niedopowiedzenia ze strony polityków Konfederacji, po których prezes PiS zarzucał tej partii, że chce rządzić z Platformą Obywatelską. W ocenie Wiplera, to formułowanie takich tez to świadoma strategia ze strony Kaczyńskiego, który właśnie Konfederację uważa za "największego wroga".

– Próba namawiania nas do podpisywania jakichś deklaracji, które są kompletnie sprzeczne w wielu punktach z praktyką rządzenia jego formacji i jego premierów pokazuje, że po wyborach prezydenckich zrozumiał, że prawie połowa Polaków, którzy w drugiej turze poparli Karola Nawrockiego, to nie są wyborcy PiS-u, a największą grupę z tych wyborców stanowi Konfederacja – powiedział parlamentarzysta.

W jego ocenie, Kaczyńskiego boli to, że młodzi wyborcy prawicy wybierają Konfederację. – Widzi coraz bardziej, że mają zdolność przekonywania do swoich racji również rodziców i dziadków – stwierdził.

Wipler poradził prezesowi Prawa i Sprawiedliwości, aby ten martwił się o elektorat swojej partii, bo kurczy się on na korzyść Konfederacji.

Kaczyński uderza w Konfederację. "To Sławomir Mentzen chce takiej Polski"

Prezes PiS Jarosław Kaczyński o Konfederacji mówił podczas swoich ostatnich spotkań z wyborcami. – Niegodnym moralnie jest, gdy powstaje grupa o gigantycznych dochodach, a inni żyją w biedzie. My takiej Polski nie chcemy. To Sławomir Mentzen chce takiej Polski – stwierdził.

Zasugerował też kontakty Konfederacji z Platformą Obywatelską.– Jeśli pójdą do Platformy i będą tworzyć z nią koalicję, to znajdą się po stronie antypolskiej, antypatriotycznej, czegoś, co należałoby nazwać zdradą narodową – podkreślał.

– Konfederacja nieustannie deklaruje – i myśmy przez długi czas milczeli, nie chcieliśmy tego podnosić, ale już w tej chwili za dużo tego jest, jeszcze są te obraźliwe wystąpienia, więc deklaruje – że ona jest gotowa z PO (współrządzić), a jak jest gotowa z PO, to wszystkie jej deklaracje o patriotyzmie itd. to są… już nie chcę brzydkich określeń używać. Nie wiem, jak zareaguje na to ich elektorat. A jestem przekonany, że ich elektorat to są polscy patrioci – przekonywał Kaczyński w Białymstoku.

