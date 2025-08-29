Duże zmiany w rankingu zaufania. Jest nowy lider

W sierpniowym sondażu zaufania przeprowadzonym przez IBRiS na zlecenie Onetu pierwsze miejsce odzyskał po dwóch miesiącach przerwy wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Zaufanie do tego polityka deklaruje obecnie 41,8 proc. respondentów. To mniej o 0,4 pkt. proc. w porównaniu do poprzedniego pomiaru tego instytutu. Sikorskiemu nie ufa 45,5 proc. ankietowanych. Z kolei obojętny stosunek do niego deklaruje 11,3 proc. uczestników badania.

Sondaż zaufania: Prezydent Nawrocki traci pozycję lidera

Na drugim miejscu uplasował się lipcowy lider rankingu Karol Nawrocki. Prezydent odnotował w ciągu miesiąca mocny spadek zaufania, bo aż o 5,5 pkt. proc. Obecnie zaufaniem darzy go 41,3 proc. Polaków. Negatywne odczucia wobec głowy państwa deklaruje 48 proc. pytanych. Dla 10,3 proc. uczestników badania Nawrocki pozostaje obojętny.

Ostatnie miejsce podium należy do Donalda Tuska. Zaufanie do szefa rządu deklaruje 36,4 proc. respondentów. "Zbliżone wyniki mają: Magdalena Biejat (35,8 proc.), Mateusz Morawiecki (35,2 proc.), Władysław Kosiniak-Kamysz (34,9 proc.) oraz Andrzej Duda (34,3 proc.)" – czytamy.

Mentzen i Kaczyński z mocnym spadkiem zaufania. Fatalne wieści dla Hołowni

Dalej Onet zwraca uwagę na wynik Sławomira Mentzena. Lider Konfederacji odnotował mocny spadek zaufania. W ciągu miesiąca to aż 6,3 proc. Obecnie ufa mu 28,9 proc. obywateli. Podobny trend wykazuje również Jarosław Kaczyński, którego wynik pogorszył się o 5 pkt. proc. W tej chwili zaufanie do niego deklaruje 26,7 proc. badanych.

Powodów do radości nie ma również Szymon Hołownia, który uplasował się na szarym końcu. Ufa mu zaledwie 20,3 proc. uczestników badania. Jak zauważa serwis, to kolejny miesiąc, w którym lider Polski 2050 zamyka zestawienie. "Duże zmiany dotyczą jednak negatywnych wypowiedzi pod adresem polityka. W lipcu brak zaufania deklarowało wobec niego 62,9 proc. osób. Obecnie to 48,6 proc. Aż 30,1 proc. uważa, że lider Polski 2050 jest dla nich obojętny" – czytamy.

Jeśli chodzi o nieufność do polityków prym w badaniu wiedzie Jarosław Kaczyński. Nie ufa mu aż 58,7 proc. Na podium antyrankingu znaleźli się również były premier Mateusz Morawiecki (54,6 proc.) oraz jego następca Donald Tusk (53 proc.).

