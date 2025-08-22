"Dobry wieczór, Karol z Gdańska". Prezydent zadzwonił do Kanału Zero

Do niecodziennej sytuacji doszło w Kanale Zero w czwartek wieczorem. Prowadzący program Robert Mazurek, którego gościem w studiu był szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker, odebrał telefon od Karola Nawrockiego.

– Dobry wieczór, Karol z Gdańska, wykonujący obowiązki wobec państwa polskiego z wielką przyjemnością i zaszczytem w Warszawie – powiedział Nawrocki.

– Co za ustawka. Dzień dobry, panie prezydencie – odparł Mazurek.

Następnie prezydent stwierdził, że "łatwiej dodzwonić się do Kanału Zero, niż do własnego ministra, niezastąpionego szefa gabinetu".

Wtedy Szefernaker zerknął na swój telefon i śmiejąc się powiedział, że prezydent rzeczywiście do niego dzwonił.

Telefon od prezydenta w Kanale Zero. Mazurek zapytał Nawrockiego o zegarek

Po wymianie uprzejmości Mazurek zapytał Nawrockiego o jego zegarek. – To jest zegarek, który podarował mi mój przyjaciel na 40. urodziny, polskiej firmy Błonie. Ten zegarek, który noszę, jest tej samej firmy. Teraz politycy noszą droższe zegarki z całą pewnością. To bardzo miły, przyjemny i wartościowy prezent, ale w granicach przyzwoitości – ocenił prezydent.

– Niektórzy się nawet oburzali, że coś za tanio, że prezydent powinien nosić jakieś droższe zegarki – skomentował Mazurek.

– Ja pozostanę sobą, panie redaktorze. Zegarek jest bardzo ładny, jest polskiej firmy, dostałem go od swojego przyjaciela i z przyjemnością go noszę. Jak komuś przeszkadza, że mam za tani zegarek, to musi sobie z tym poradzić. Zamierzam go nosić nadal – oświadczył prezydent.

Zegarek, który posiada Nawrocki, kosztuje około 2 tys. zł. Firma Błonie została reaktywowana w 2014 r. Wcześniej produkowała zegarki w latach 50. i 60. XX wieku w ramach grupy RWPG, komunistycznej Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej.

