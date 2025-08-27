"Wypieszczone dziecko Warszawki". Ekspert bezlitosna dla Trzaskowskiego

Ewa Pietrzyk-Zieniewicz w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski podzieliła się swoją opinią na temat wizerunków niedawnych rywali w wyścigu o fotel prezydenta RP Karola Nawrockiego i Rafała Trzaskowskiego. O ile o pierwszym z polityków i o jego sztabie mówiła w superlatywach, o tyle mocno oberwało się otoczeniu prezydenta Warszawy.

Ekspert o Nawrockim: Charyzmatyczny wódz

Zdaniem ekspert, Karol Nawrocki utrzymuje obecnie swój wizerunek szeryfa, który on i jego współpracownicy kształtowali w kampanii prezydenckiej. Jak podkreśliła, trudno się dziwić, skoro dało to pozytywne efekty.

– Polacy zawsze chcieli takiego charyzmatycznego wodza dusz – oceniła politolog.

Trzaskowski – "wypieszczone dziecko Warszawki"

Mówiąc o kampanii wyborczej Trzaskowskiego stwierdziła, że została ona po prostu "spaprana". Pietrzyk-Zieniewicz stwierdziła wprost, że Koalicja Obywatelska nie miała specjalistów od wizerunku, co pokazuje właśnie postrzeganie jej kandydata.

– To już chyba teraz widać. Jeśli w ogóle mówić o jakiejś kreacji wizerunku pana Trzaskowskiego, to przepraszam... No sorry, idzie wypieszczone dziecko Warszawki, chłopiec z bardzo dobrego domu, świetnie wykształcony. A po drugiej stronie: jeden z nas, twardy gość, który – jak to mawia jedna z moich sąsiadek – fajny facet i wykształcony, i dyrektor, i w mordę potrafi dać. I to się naprawdę podoba – tłumaczyła.

Politolog przypomniała, że Donald Tusk miał być zbawcą, natomiast – jak podkreśliła – "nikt nie umie tego narysować".

Marketing polityczny to jest sztuka myślenia w cudzych głowach. To nie jest tak, że to, co się podoba otoczeniu pana premiera, to jest to, co się będzie podobało Polakom – podsumowała.

Przypomnijmy, że Karol Nawrocki wygrał wybory prezydenckie w drugiej turze, zdobywając 50,89 proc. głosów. Zmierzył się w niej właśnie z Rafałem Trzaskowskim, który uzyskał 49,11 proc.

