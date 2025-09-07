Zapytano Polaków o Nawrockiego. Tu mają wątpliwości

Karol Nawrocki ubiegał się o urząd prezydenta nie jako kandydat Prawa i Sprawiedliwości, ale jako kandydat obywatelski z poparciem tej formacji. Czy jednak Polacy wierzą, że już jako prezydent Nawrocki będzie w stanie uniezależnić się od wpływów PiS i lidera tej partii Jarosława Kaczyńskiego? O zdanie na ten temat zapytano w najnowszym sondażu.

Sondaż: Czy Karol Nawrocki będzie niezależny do Prawa i Sprawiedliwości?

Z badania przeprowadzonego przez pracownię United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski wynika, iż jest to możliwe zdaniem 38,8 proc. respondentów. 8,2 proc. z nich uznało, że Nawrocki "zdecydowanie" będzie w stanie odciąć się od partii Kaczyńskiego, zaś 30,6 proc. wybrało odpowiedź "raczej tak".

Większość pytanych, bo aż 57,6 proc., nie wierzy w taki scenariusz. Według 30,3 proc. ankietowanych prezydent "zdecydowanie nie" uniezależni się od partii, która dała mu poparcie w wyborach.

3,6 proc. pytanych nie miało sprecyzowanego zdania w tej sprawie.

Wyborcy poszczególnych partii. Oto, co myślą o niezależności Nawrockiego

"W szczególności w niezależność Nawrockiego nie wierzą wyborcy koalicji rządzącej, czyli Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy. Aż 80 proc. jest zdania, że Nawrocki będzie zależny od partii" – pisze Wirtualna Polska.

Jakie stanowisko prezentują elektoraty Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji? Tu obraz jest dużo mniej oczywisty. 52 proc. w nich twierdzi, że Nawrocki będzie niezależny od wpływów partyjnych. Inaczej patrzy na tę sprawę 45 proc. pytanych.

Sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski przeprowadzony został metodą CATI / CAWI w dniach 13-16 sierpnia 2025 roku na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków.

