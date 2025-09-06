Miesiąc prezydentury Nawrockiego. Polacy wystawili ocenę

Pracownia SW Research zadała respondentom pytanie o to, jak oceniają miesiąc prezydentury Nawrockiego. Badani przyznawali oceny w systemie szkolnym, a więc od 1 do 6.

21, 9 ankietowanych przyznało nowemu prezydentowi "jedynkę". Dalsze 13,3 proc. badanych wystawiło "dwójkę". "Trójkę" Nawrocki otrzymał od 9,3 proc. respondentów. "Czwórkę" przyznało mu 16,4 proc. uczestników badania, "piątkę" 15,5 proc., a "szóstkę" – 13,1 proc. 10,5 proc. badanych nie wybrało żadnej oceny.

– Odsetek badanych, według których Karol Nawrocki na nowym stanowisku sprawuje się niedostatecznie, wzrasta wraz z wiekiem (7 proc. – najmłodsi, 33 proc. – najstarsi). Takie zdanie podziela częściej niż co czwarta osoba z wyższym wykształceniem (26 proc.) i blisko trzech na dziesięciu uczestników badania, których miesięczny dochód nie przekracza 3000 zł netto (29 proc.) – powiedział Adam Jastrzębski, senior project manager w SW Research w komentarzu dla rp.pl.

Badanie dla rp.pl zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 2-3 września 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy.

Jak Nawrocki ocenia pierwszy miesiąc prezydentury

Prezydent Nawrocki został w piątek, podczas swojej wizyty w Rzymie, zapytany przez dziennikarzy, jak ocenia pierwszy miesiąc swojego urzędowania i czy był to "miesiąc miodowy".

– Oceniam go bardzo dobrze. Po tym miesiącu możecie już państwo mieć wszyscy pewność, że będę bardzo ciężko pracował dla Polski – oświadczył prezydent.

Dodał, że "ten miesiąc był bardzo pracowity". – Ale mam świadomość, że przede mną jeszcze pięć lat ciężkiej pracy, więc proszę traktować ten miesiąc wyłącznie jako sygnał tego, co nadchodzi w najbliższych pięciu latach – podkreślił.

– Mam głębokie poczucie, że ja, ale też moi najbliżsi współpracownicy – bo to ważne, z kim człowiek pracuje – ten miesiąc wykorzystaliśmy bardzo dobrze i skorzysta z tego przede wszystkim Polska – powiedział.

