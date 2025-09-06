"Wyjątkowy tupet!". W sieci zawrzało po wpisie Domańskiego

"Od czasu naszej ostatniej analizy ryzyko dla polskich finansów publicznych wzrosło. Znaczne odchylenia fiskalne w latach 2024 i 2025, przy deficycie wynoszącym średnio 6,7 proc. PKB, zwiększone wyzwania polityczne związane z wdrażaniem środków fiskalnych oraz brak wiarygodnej strategii konsolidacji fiskalnej prawdopodobnie utrudnią Polsce znaczące zmniejszenie deficytu fiskalnego przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi w 2027 r." – czytamy w raporcie agencji ratingowej.

Chociaż Fitch utrzymał dotychczasowy rating Polski, to jednak decyzja o obniżeniu prognozy może wywoływać niepokój. Inwestorzy mogą bowiem zacząć obawiać się, czy polskie obligacje skarbowe to bezpieczny instrument inwestycyjny.

Jak się okazuje, minister finansów Andrzej Domański szybko znalazł winnego gorszych wyników polskiej gospodarki. Ma nim być... prezydent Karol Nawrocki.

"Agencja Fitch potwierdziła rating Polski na poziomie A-, obniżając jednak jego perspektywę. Decyzja to konsekwencja http://m.in. blokowania przez Prezydenta Nawrockiego kluczowych ustaw, co ogranicza przestrzeń do wzmocnienia fundamentów gospodarki i niezbędnej konsolidacji fiskalnej. W tle pozostaje wojna w Ukrainie i związana z nią konieczność ponoszenia rekordowych wydatków na obronność oraz globalna niepewność, której odzwierciedleniem były także ostatnie obniżki ratingów http://m.in. USA i Austrii" – napisał Domański na swoim koncie na platformie X, czym wywołał burzę.

Oburzenie po wpisie ministra

"Andrzej Domański kłamie. Żadne z prezydenckich wet nie dotyczy systemowych kwestii podatkowych ani budżetowych. Jeśli już, to w niewielkim zakresie weta przyczyniają się do POPRAWY sytuacji budżetowej (ograniczenie nadużywania 800+, utrzymanie wyższych kar za przestępstwa skarbowe). Powodem obniżenia perspektywy Polski przez agencję ratingową Fitch jest w rzeczywistości polityka rządu Tuska" – napisał poseł PiS Paweł Jabłoński.

"Minister Finansów @Domanski_Andrz kłamie twierdząc publicznie, że agencja Fitch zmieniła perspektywę ratingu gospodarczego Polski ze stabilnej na negatywną z winy działalności Prezydenta RP @NawrockiKn" – napisał internauta John Bingham.

"Główny powód obniżenia przez Fitch perspektywy ratingu ze stabilnej na negatywną to 3 Pana budżety, ten z 2024 z wykonanym deficytem w wysokości 211 mld zł, z 2025 r. z deficytem 289 mld zł i ten na 2026 rok z deficytem w wysokości 271 mld zł. W konsekwencji dług publiczny wzrósł w odpowiednio o 320 mld zł, 356 mld zł i 423 mld zł, czyli za Pana ministrowania zadłużamy się w kolejnych latach odpowiednio o 09 mld zł, 1 mld zł i 1,2 mld zł dziennie. Prezydent Nawrocki, który pełni swoją funkcję od miesiąca, z tą skrajną Pana niekompetencją i nieodpowiedzialnością, nie ma nic wspólnego" – stwierdził poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk.

"Wyjątkowy tupet! Wystarczy przejrzeć ustawy zwrócone do parlamentu przez @NawrockiKn by wiedzieć, że żadna z decyzji nie mogła mieć wpływu na obniżenie perspektywy" – ocenił polityk PiS Szymon Szynkowski vel Sęk.

"Panie Ministrze, uprzejmie informuję, że Polacy mają internet i potrafią czytać komentarze do ratingu Fitcha. Pewnie zupełnie przypadkiem wybrał Pan tylko wygodne fragmenty" – stwierdził Sebastian Meitz.

