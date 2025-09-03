"Zakała polskiej polityki". Burza po wpisie Biedronia

Prezydent Karol Nawrocki odbył spotkanie z Donaldem Trumpem. Po jego przybyciu do Białego Domu, krótkim powitaniu i rozmowie, prezydenci obserwowali przelot samolotów F-35. Biały Dom przekazał, że to symbol silnych relacji obu krajów. Wykonano też przelot myśliwcami F-16 dla uczczenia polskiego pilota, majora Macieja Krakowiana, który zginął niedawno w katastrofie lotniczej w Radomiu. Zdjęcie obu polityków oglądających przelot samolotów było często podawane dalej na portalu X.

Komentarz do fotografii zamieścił również Robert Biedroń. Polityk Lewicy podpisał zdjęcie: "«Szon patrol» na posterunku", nawiązując do "patroli" młodych ludzi, którzy wytykają nastolatkom niestosowny ubiór.

Burza w sieci

Wpis Biedronia spowodował lawinę krytycznych komentarzy.

"Poseł @RobertBiedron «błysnął» kpiąc z honorów na cześć poległego żołnierza. Chciałbym zobaczyć kiedyś @__Lewica na poziomie max 0,5 procent poparcia w sondażach" – napisał mecenas Bartosz Lewandowski.

"Europoseł Robert Biedroń chyba naprawdę chce się przekonać, że JE Karol Nawrocki nie jest jego mamą i potrafi się odwinąć" – stwierdził Janusz Korwin-Mikke.

"Robert Biedroń szydzi z hołdu oddawanego polskiemu pilotowi, który zginął w katastrofie samolotu. Oto obraz moralności, inteligencji i empatii tęczowego polskiego lewactwa" – ocenił pisarz Jacek Piekara.

"Biedroń ma nierówno pod sufitem" – napisał polityk Konfederacji Krystian Kamiński.

"Tego już za wiele. Biedroń podpisał zdjęcie, na którym Karol Nawrocki i Donald Trump oddawali hołd zmarłemu polskiemu pilotowi per «szon patrol». Ten człowiek to zwykła zakała polskiej polityki, bez krzty szacunku. Powinien zniknąć z niej już bardzo dawno temu" – stwierdził dziennikarz sportowy Michał Cichy.

"Na moment zapominając o polityce – jest to po prostu porażające, że można w taki sposób wykorzystać zdjęcie z momentu (i to idealnie z tego momentu) upamiętnienia jednego z najwybitniejszych polskich pilotów wojskowych, który tragicznie zginął kilka dni wcześniej. Za takie akcje, jak tu pana Biedronia, powinno się gumować z przestrzeni publicznej. Autentycznie się brzydzę" – napisał redaktor naczelny Wirtualnej Polski Paweł Kapusta.

Ostatecznie Biedroń usunął wpis.

Śmierć polskiego pilota

W czwartek wieczorem podczas ćwiczeń przed zaplanowanymi na sobotę i niedzielę pokazami AirSHOW w Radomiu, samolot F-16 pilotowany przez majora Macieja Krakowiana się rozbił. Pilot nie przeżył katastrofy. Pokazy AirSHOW zostały odwołane.

Major Maciej "Slab" Krakowian był jednym z najbardziej utytułowanych polskich pilotów F-16, liderem Tiger Demo Team. Major Krajowian był związany z 31. Bazą Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach. Miał 37 lat. Reprezentował Polskie Siły Powietrzne na prestiżowych pokazach lotniczych w kraju i za granicą.

