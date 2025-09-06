Polacy wciąż pamiętają o tej obietnicy Tuska. Domagają się działań

W "100 konkretach na pierwsze 100 dni rządów" Koalicji Obywatelskiej, znalazła się obietnica podwyższenia kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł. "Obniżymy podatki. Osoby zarabiające do 6000 zł brutto (także na działalności gospodarczej) i pobierające emeryturę do 5000 zł brutto nie będą płaciły podatku dochodowego. Podniesiemy kwotę wolną od podatku – z 30 tys. zł do 60 tys. zł., w przypadku podatników rozliczających się według skali podatkowej, w tym także przedsiębiorców i emerytów" – głosi obietnica zapisana w programie ugrupowania Donalda Tuska.

Polacy chcą realizacji obietnicy Tuska

Podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 60 tys. nie zostało zrealizowane przez koalicję rządową do dzisiaj. Tymczasem, jak wynika z sondażu SW RESEARCH, Polacy chcą, aby obietnica Donalda Tuska w końcu doczekała się spełnienia.

Respondentom zadano pytanie, czy podniesienie kwoty wolnej od podatku powinno być priorytetem rządu, nawet kosztem zwiększenia deficytu budżetowego. 39,9 proc. badanych odpowiedziało twierdząco. Z kolei 29,2 proc. ankietowanych jest przeciwnych takiemu działaniu. Zdania w tej sprawie nie ma 31 proc. biorących udział w badaniu.

Jak podaje Onet, na zlecenie którego przeprowadzono sondaż, za podwyższeniem kwoty wolnej od podatku dużo częściej są mężczyźni niż kobiety (46,5 proc. do 34,1 proc.). Z kolei pod względem wieku najwięcej zwolenników jest w przedziale 35-49 lat (43,2 proc.) oraz 25-34 (40,7 proc.).

Badanie zostało zrealizowane w dniach 2-3 września 2025 r. przez agencję SW RESEARCH metodą wywiadów on-line (CAWI — Computer-Assisted Web Interview) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 830 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy — próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

