Prezydent Nawrocki z wizytą w Rzymie. Tak powitała go premier Meloni

Prezydent Karol Nawrocki przyleciał do Włoch ze Stanów Zjednoczonych, gdzie w środę w Białym Domu spotkał się z przywódcą Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Pierwszym punktem wizyty głowy państwa w Rzymie była Bazylika św. Piotra. Rodzina Nawrockich modliła się i złożyła wiązankę kwiatów przed grobem Jana Pawła II.

Po godz. 18:00 rozpoczęła się kolejna część wizyty. Nawrocki przybył do Palazzo Chigi, gdzie został niezwykle ciepło powitany przez premier Włoch. Kilka godzin wcześniej Georgia Meloni uczestniczyła w formie zdalnej w posiedzeniu tzw. koalicji chętnych.

Rozmowa polskiego przywódcy z szefową włoskiego rządu ma trwać około godziny i dotyczyć przede wszystkim wyzwań stojących przed Europą, szczególnie w obszarze bezpieczeństwa energetycznego, polityki migracyjnej oraz współpracy w ramach Unii Europejskiej i NATO.

Nawrocki na audiencji u papieża Leona XIV

W piątek przed godz. 11:00 para prezydencka złoży wizytę w Watykanie. Papież Leon XIV przyjmie Karola i Martę Nawrockich na prywatnej audiencji w papieskiej bibliotece. W samo południe głowa państwa uda się na rozmowę z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej kardynałem Pietro Parolinem.

Z Watykanu Nawrocki pojedzie do Pałacu Prezydenckiego na Kwirynale na spotkanie z prezydentem Włoch Sergio Mattarellą. Ostatnim punktem wizyty polskiego przywódcy w Rzymie będzie spotkanie z przedstawicielami polskich mediów, które zaplanowano w piątek na godz. 14:10 na placu Piusa XII.

Nawrocki spotkał się z Trumpem w Białym Domu

Prezydent Karol Nawrocki spotkał się w środę w Białym Domu z przywódcą USA Donaldem Trumpem. Politycy omówili współpracę w kluczowych obszarach, takich jak bezpieczeństwo oraz energetyka.

– Atmosfera całej wizyty, w tym spotkania za zamkniętymi drzwiami, była znakomita. Myślę, że spotkanie obu prezydentów w czasie kampanii bardzo wiele dało, pozwoliło im się poznać, przełamać lody. Na ile znam się na relacjach międzyludzkich, to było widać olbrzymią sympatię ze strony prezydenta Trumpa wobec prezydenta Nawrockiego, a mówię o tym, bo wielu analityków dostrzega, że w przypadku tej prezydentury relacje międzyludzkie są szczególnie istotne – ujawnił kulisy rozmów w Waszyngtonie europoseł PiS Adam Bielan.

